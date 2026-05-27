Murió Pierre Deny, reconocido actor de la serie de Netflix "Emily en París" + Agregar ámbito en









El intérprete dio vida al personaje de Louis de Léon durante las temporadas 3 y 4 de la exitosa serie.

Deny tenía 69 años.

El actor francés Pierre Deny, reconocido por su trabajo en la serie de Netflix Emily in Paris, murió a los 69 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía.

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El intérprete dio vida al personaje de Louis de Léon durante las temporadas 3 y 4 de la exitosa serie de Netflix. Su muerte ha supuesto un duro golpe para el cine y la televisión en Francia.

Las hijas del intérprete han confirmado su muerte, que se produjo el pasado lunes 25 de mayo a causa de complicaciones derivadas de su enfermedad. "Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", han expresado en un comunicado que ha obtenido Daily Mail.

La trayectoria de Pierre Deny Los seguidores de la popular serie de Netflix recordarán perfectamente el papel determinante de Pierre Deny en las temporadas 3 y 4. Interpretó a Louis de León, el multimillonario director ejecutivo del gigante de la moda JVMA. Louis, además, es en la ficción el padre del rico heredero Nicolás de León, interpretado por Paul Forman, quien protagonizó en la serie un romance con el personaje de Ashley Park (Mindy Chen) que acabó traspasando la pantalla.

Aunque Emily in Paris le catapultó a la fama a nivel internacional, Deny cuenta con una trayectoria consolidada en el país galo, donde era muy querido. En la televisión francesa, su papel más reconocido fue en la serie Demain nous appartient ("El mañana nos pertenece"), trabajando en esta ficción desde 2017 hasta 2024. También ha aparecido en series como La Mantis y películas como La Vie d'une autre o Valentine, entre otras muchas, además de dedicarse al teatro.

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