Del arco a la pantalla: el Dibu Martínez lidera una semana de estrenos documentales

Con una original propuesta narrativa, el film sobre el arquero campeón del mundo encabeza una cartelera que incluye potentes relatos sobre la adopción, Malvinas y la crisis ambiental.

Renovando algo más que la cartelera de cine nacional , hoy aparecen varios documentales de ingenioso estilo, bien llamativo y bien logrado. Pero solo uno tiene la posibilidad de una buena difusión. El resto se exhibe en funciones únicas o salas marginales.

El privilegiado es “Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo” , de Gustavo Cova , lograda novedad de Netflix muy diferente a cualquier otro documental sobre héroes del fútbol.

Por empezar, la narración está a cargo de la pelota, pícara, maliciosa, de dientes afilados. Un dibujo, por supuesto, lo que es coherente con el sobrenombre del arquero. Así el relato va mezclando dibujos animados, imágenes de grandes atajadas y comentarios de sus colegas y familiares, todo con ritmo ágil y un concepto clave: se requiere esfuerzo, sacrificio, paciencia, constancia, para que uno empiece a ser conocido, y más esfuerzo, sacrificio, etcétera, para ser reconocido.

Atención al hombre que impulsó al Dibu, don Miguel Ángel Santoro , que en Independiente fue arquero (1962-73), seis veces director técnico entre 1980 y 2009, ganador de cuatro copas nacionales, cuatro Libertadores y dos intercontinentales, y entrenador de arqueros de los seleccionados juveniles, sin contar su paso por clubes de España.

Dibu Martínez el pibe que ataja el tiempo Imagen: Netflix

“La espera”, de Darío Doria, también tiene su ingenio. Ahí están los chicos que esperan ser adoptados y la gente que quiere adoptar uno, cada cual con sus expectativas, anhelos y experiencias. Como no se puede mostrar sus caras, lo que vemos son los osos de peluche, los pasillos y dormitorios de algunos asilos, el parque de un primer encuentro, cosas así, mientras escuchamos sus relatos. Parece mentira, pero el resultado emociona. Mucho antes, Doria hizo “Médico rural”, que pudo verse en cable. En cambio, “La espera” solo se ve este jueves en el Gaumont. Merece algo más.

Estrenos destacados

Para prestar atención, otros trabajos programados en el habitual ciclo de Funciones Únicas del Gaumont, siempre a las 20:30 hs.: “Matria”, de Jimena Chávez (mañana, retrato de cinco Madres de Malvinas); “La fuerza invisible”, de Taio Gardey, impulsor de colonias agrícolas, y Pedro Fernández Quiroga, periodista (sábado, mostrando la recuperación de los habitantes de Sierra Leona tras una espantosa guerra civil); “La pintura del futuro”, de Alejandro Maly (domingo, retrato de un artista excepcional que se siente inspirado por fuerzas inhabituales y rechaza la venta de sus obras); “Estelares. Nuestros días en mi memoria”, de Gonza López (lunes, cariñosa historia de la banda platense, reposición); “El atardecer de los grillos”, de Gonzalo Almeida (martes, andanzas de los chicos cercanos a un campo de golf en City Bell) y “Rocambole en el camino”, de Marcia Paradiso y Matías González (miércoles, retrato del artista rockero, también reposición).

Aparte, mañana en Cacophonia se estrena la docuficción mendocina “Vidas imaginarias”, de Federico Cardone, donde, con la mirada de hoy, unos jóvenes se acercan a la figura y la obra del escritor Antonio Di Benedetto. Y en Sala Lúcida y otros espacios vuelve “Qué perforado está mi valle”, de Natalia Gelós y Nicolás Perrupato, nervioso planteo de la pérdida de agua y tierras fértiles de Río Negro como consecuencia del fracking que avanza sin control. El título es preciso y remite a la lejana advertencia de Richard Llewellyn “¡Qué verde era mi valle!”, evocación de un paisaje irlandés asolado por la sobrexplotación minera. En 1941 la llevó al cine el maestro John Ford y ganó cinco Oscars; hubo lágrimas y aplausos en todo el mundo, pero el lugar nunca se recuperó.

“Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo”; Dir.: Gustavo Cova; “El atardecer de los grillos”; Dir.: Gonzalo Almeida; “La espera”; Dir.: Darío Doria; “La pintura del futuro”, Dir.: Alejandro Maly; “La fuerza invisible”, Dir.: Taio Gardey & Pedro Fernández Quiroga; “Matria”; Dir.: Jimena Chávez; “Nuestros días en mi memoria. Estelares; Dir.: Gonza López; “Qué perforado está mi valle”; dir. Natalia Gelós y Nicolás Perrupato; “Rocambole en el camino”; Dir.: Marcia Paradiso y Matías González (todos documentales, Argentina, 2026).

“Vidas imaginarias” (Argentina, 2026); Dir.: Federico Cardone; Int.: Malena Garay, María Pilar Mestre, Valentina Spina, Daniel Politino.