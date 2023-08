River vendió a Beltrán a Fiorentina y compró a Fonseca

Finalmente, el técnico Gerardo Martino, en la previa del encuentro de hoy entre Inter Miami y Charlotte por los cuartos de final de la Leagues Cup, y fue consultado sobre el supuesto interés de la franquicia de Estados Unidos por Franco Armani y Enzo Pérez.

Ante la consulta si estaban dentro de sus gustos, Martino destacó que “hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco como por Enzo, está de más”. Y siguió: “Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables”. “El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires… En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, señaló.