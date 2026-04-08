ANSES estableció un nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 completo + Seguir en









Conocé el detalle de las prestaciones bajo la reglamentación vigente que redefine las condiciones del organismo.

La organización por terminación de DNI ordena los pagos y asegura la acreditación según el tipo de haber y el nivel de ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió las condiciones vigentes para el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados durante abril de 2026. El refuerzo se mantiene en $70.000 y el cambio central pasa por el nuevo tope de ingresos, que se ajusta tras el incremento del 2,9% en los haberes.

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El esquema vigente ordena tanto los montos como el acceso al beneficio según cada caso. Los valores actualizados y los criterios de cobro determinan quién recibe el bono completo y quién accede a un monto parcial, en función del ingreso mensual.

anses Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en abril El sistema previsional presenta cifras actualizadas, que funcionan como base del cálculo del bono. Los nuevos valores impactan en el tope de ingresos y en la liquidación del refuerzo, que se paga junto a los haberes.

Dentro de este esquema, los montos quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilados que perciben el haber mínimo: $380.319

Bono extraordinario y complementario: $70.000

Tope de ingresos para cobrar el bono completo: $450.319

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $266.223,52 Quiénes acceden al bono completo y quiénes cobran un monto parcial El criterio de distribución del bono se organiza según el nivel de ingresos de cada beneficiario. El sistema prioriza a quienes perciben los haberes más bajos dentro del esquema previsional, con un mecanismo de ajuste progresivo.

Las condiciones de acceso al refuerzo se estructuran de la siguiente forma: Jubilados con haber mínimo : cobran el bono completo de $70.000

Ingreso total con bono incluido: $450.319

Haberes superiores a la mínima: cobran un bono proporcional hasta alcanzar el tope

Ingresos por encima de $450.319: no acceden al bono

Titulares de PUAM y PNC: incluidos dentro del esquema si cumplen con el límite Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para ordenar la acreditación de los haberes junto con el bono, en los casos en los que corresponde. El detalle del cronograma queda definido de la siguiente manera: Jubilados que cobran la mínima DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril Jubilados que superan la mínima DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 16 de abril Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril Asignación por Embarazo DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril Asignación por Prenatal DNI 0 y 1: 14 de abril

DNI 2 y 3: 15 de abril

DNI 4 y 5: 16 de abril

DNI 6 y 7: 17 de abril

DNI 8 y 9: 20 de abril Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

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