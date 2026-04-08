La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió las condiciones vigentes para el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados durante abril de 2026. El refuerzo se mantiene en $70.000 y el cambio central pasa por el nuevo tope de ingresos, que se ajusta tras el incremento del 2,9% en los haberes.
ANSES estableció un nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 completo
Conocé el detalle de las prestaciones bajo la reglamentación vigente que redefine las condiciones del organismo.
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El esquema vigente ordena tanto los montos como el acceso al beneficio según cada caso. Los valores actualizados y los criterios de cobro determinan quién recibe el bono completo y quién accede a un monto parcial, en función del ingreso mensual.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en abril
El sistema previsional presenta cifras actualizadas, que funcionan como base del cálculo del bono. Los nuevos valores impactan en el tope de ingresos y en la liquidación del refuerzo, que se paga junto a los haberes.
Dentro de este esquema, los montos quedan definidos de la siguiente manera:
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Jubilados que perciben el haber mínimo: $380.319
Bono extraordinario y complementario: $70.000
Tope de ingresos para cobrar el bono completo: $450.319
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44
Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $266.223,52
Quiénes acceden al bono completo y quiénes cobran un monto parcial
El criterio de distribución del bono se organiza según el nivel de ingresos de cada beneficiario. El sistema prioriza a quienes perciben los haberes más bajos dentro del esquema previsional, con un mecanismo de ajuste progresivo.
Las condiciones de acceso al refuerzo se estructuran de la siguiente forma:
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Jubilados con haber mínimo: cobran el bono completo de $70.000
Ingreso total con bono incluido: $450.319
Haberes superiores a la mínima: cobran un bono proporcional hasta alcanzar el tope
Ingresos por encima de $450.319: no acceden al bono
Titulares de PUAM y PNC: incluidos dentro del esquema si cumplen con el límite
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para ordenar la acreditación de los haberes junto con el bono, en los casos en los que corresponde.
El detalle del cronograma queda definido de la siguiente manera:
Jubilados que cobran la mínima
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DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Jubilados que superan la mínima
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DNI 0 y 1: 24 de abril
DNI 2 y 3: 27 de abril
DNI 4 y 5: 28 de abril
DNI 6 y 7: 29 de abril
DNI 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
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DNI 0 y 1: 10 de abril
DNI 2 y 3: 13 de abril
DNI 4 y 5: 14 de abril
DNI 6 y 7: 15 de abril
DNI 8 y 9: 16 de abril
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
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DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI 0: 10 de abril
DNI 1: 13 de abril
DNI 2: 14 de abril
DNI 3: 15 de abril
DNI 4: 16 de abril
DNI 5: 17 de abril
DNI 6: 20 de abril
DNI 7: 21 de abril
DNI 8: 22 de abril
DNI 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
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DNI 0 y 1: 14 de abril
DNI 2 y 3: 15 de abril
DNI 4 y 5: 16 de abril
DNI 6 y 7: 17 de abril
DNI 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo
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