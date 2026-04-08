La producción minera cayó por primera vez en 5 meses y profundiza las señales negativas de la economía de febrero + Seguir en









El INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero, que incluye la extracción de petróleo y crudo, se contrajo 1% respecto de enero.

La producción de petróleo desaceleró su crecimiento interanual en febrero. Depositphotos

La producción de hidrocarburos y minería anotó en febrero su primera caída mensual desde septiembre del año pasado. Se trata de un nuevo dato negativo sobre la actividad económica del segundo mes del año, que sufrió un freno reconocido incluso por el propio ministro de Economía, Luis Caputo.

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Este miércoles el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero se contrajo 1% respecto de enero. El referencial venía de encadenar cuatro mejoras consecutivas.

La producción de hidrocarburos y minerales, división por división Asimismo, en términos interanuales se observó un incremento del 3,3%, algo menor al observado en enero (+5,4%). En el segmento de hidrocarburos, resaltó un avance del 15,8% en la extracción de petróleo crudo, mientras que en gas natural se verificó una merma de -3,3%.

Los datos del INDEC exhibieron una extracción de 3.844 miles de metros cúbicos de petróleo, la menor desde junio de 2025. En el caso del gas fueron 3.921 millones de metros cúbicos los que se produjeron; en este caso fue la cifra mínima desde noviembre pasado.

Paralelamente, al interior de los minerales metalíferos se destacó una caída del -3,6% en la extracción de oro y plata. De todos modos, se trató de la menor variación negativa de los últimos seis meses.

Por su parte, la producción de minerales no metalíferos creció 14,3% interanual. Resaltaron particularmente los aumentos en yeso, arena para la construcción y litio. INDEC reportó que en febrero se extrajeron 9.270 toneladas de carbonato de litio, la más acotada en cinco meses. La actividad económica habría sufrido un freno en febrero Los primeros adelantos de consultoras y centros de estudios, en base a datos sectoriales, reflejaron de manera unánime un deterioro de la actividad económica en febrero. Los números fueron particularmente preocupantes en la industria, el sector más golpeado desde que Javier Milei es presidente. La industria habría padecido un declive mensual del 3% en el segundo mes del año, según una estimación del centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los derrumbes más pronunciados se observaron en las producciones de acero (-11%), autos (-8,1%) y bebidas (-5,2%). Con la misma tónica, también cayeron la industria metalmecánica (-1,9%) y la fabricación de aluminio (-1,6%). A diferencia de otros momentos, en los cuales el Gobierno buscó encontrarle el lado positivo a los indicadores económicos, ahora hasta los propios funcionarios reconocieron el bajo nivel de actividad de febrero. En el marco de su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo dijo que “por ahí el EMAE de febrero da para abajo" y que le "preocupa la velocidad de la recuperación".