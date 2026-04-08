El BCRA compró más de u$s100 millones y las reservas subieron a máximos de más de tres semanas + Seguir en









El alto al fuego en Medio Oriente impactó fuerte en cotizaciones internacionales como la del oro, lo cual ayudó a las arcas de la autoridad monetaria local. Las reservas están a un paso del terreno positivo en términos netos.

Las reservas del BCRA se vieron favorecidas por la suba en el precio global del oro.

El Banco Central (BCRA) aceleró su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y las reservas se recuperaron a raíz por efecto de la mejora del contexto global tras el alto al fuego en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El BCRA compró u$s102 millones esta jornada, por lo cual en 2026 ya acumuló un saldo favorable de u$s4.683 millones. Pese esta participación oficial, el tipo de cambio oficial mayorista cayó por debajo de los $1.390 y la brecha con el techo de la banda perforó el 20%.

La "tregua" entre EEUU e Irán por dos semanas favoreció un repunte en la mayoría de los activos de riesgo y emergentes, lo cual también se vio plasmado en la suba de los bonos soberanos. En paralelo, las reservas brutas internacionales crecieron en u$s308 millones, hasta los u$s44.750 millones, el valor más alto desde el 16 de marzo.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que el avance fue traccionado fundamentalmente por el aporte de más de u$s180 millones proveniente de la suba en las cotizaciones internacionales, entre las cuales se destacó la apreciación del oro. En términos netos, las arcas de la autoridad monetaria se encuentran en terreno negativo, aunque el "rojo" se recortó a -u$s222 millones, cuando hace un mes era de -u$s866 millones.

El BCRA aprovecha para comprar dólares, en un contexto de apreciación cambiaria El Central aprovecha para acumular divisas a partir de la abundante oferta que hubo a comienzos de año, producto de la gran cosecha de trigo y las colocaciones de deuda. Por lo menos hasta mitad de año se espera que un escenario sin mayores sobresaltos, debido a la contribución de la cosecha gruesa.

La única presión en el mercado cambiario se está viendo en el CCL. Según operadores del mercado, durante los últimos días la menor liquidez en el segmento bursátil contribuyó al recalentamiento en la cotización. En particular, incidió la reciente colocación de deuda internacional de Vista Energy por u$s500 millones, que habría absorbido parte de los dólares disponibles en el sistema.