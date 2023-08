Robles sacó de las casillas a la bancada oficialista en la Comisión de Juicio Político

Entre un cuestionario mal preparado y peor formulado por el bloque oficialista de la Comisión de Juicio Político -plagado de valoraciones, c itas periodísticas, menciones de Twitter y reformulaciones sobre otras declaraciones previas- , y un testigo decidido a no regalar ni media respuesta, la audiencia de ayer terminó convertida en un sainete, rayano al absurdo.

Silvio Robles , uno de los principales asesores de Horacio Rosatti , compareció ante los diputados en una de las citaciones más esperadas. Comenzó con un fuerte descargo personal y con una férrea defensa de la Corte Suprema para luego pasar a un blindaje absoluto, aduciendo la garantía de no declarar contra sí mismo y por el deber de reserva que rige al Poder Judicial. Los llevó al extremo.

Si el objetivo de Robles fue desestabilizarlos a través de mostrarse lo más reticente posible para tensar al máximo, el bloque K no mostró reflejos ni siquiera para leerlo como una estrategia. Al frontón con el que devolvía toda clase de preguntas bajo la misma fórmula remanida, los diputados terminaron expuestos, sin herramientas para formular preguntas que no incluyeran alguna clase de acusación sobre Robles, lo que le permitía nuevamente ampararse en la garantía de no incriminación.