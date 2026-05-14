La Legislatura porteña aprobó un homenaje por el 50° aniversario de la fundación de Ámbito Financiero

El Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un beneplácito por las cinco décadas del diario fundado por Julio Ramos y destacó su rol como “referencia obligada” de la información económica, financiera y política argentina.

El homenaje incluye la entrega de una bandeja protocolar al director de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, con motivo del aniversario que se celebrará el 9 de diciembre de 2026.

La Legislatura Porteña aprobó este jueves un homenaje en el marco del 50° aniversario de la fundación de Ámbito Financiero , el 9 de diciembre de 1976. Según la resolución, en el reconocimiento se dispondrá " la entrega de una bandeja protocolar, a su director (Gabriel Morini) " con un texto que llevará el nombre del medio y un "Beneplácito por el 50° aniversario de su fundación 9 de diciembre 1976 – 2026 ".

La distinción es impulsada a través de un proyecto de resolución presentado por el legislador de la UCR, Francisco Loupias, con la coautoría de la jefa de bloque del oficialismo, Silvia Lospennato, y de los presidentes de los espacios opositores, entre los que se destacan Claudia Neira (Fuerza Buenos Aires), Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo), Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR), Eugenio Casielles (Transformación). Acompaña también el vicepresidente primero del Palacio Legislativo, Matías López.

En los fundamentos del proyecto que ingresó el miércoles al Parlamento, los firmantes expresan su beneplácito por las cinco décadas del diario fundado por Julio Ramos, que, tal y como destacan, se dedica " a brindarle a sus lectores la mejor información financiera, económica y política, y a acompañar y ser testigo de los más significativos acontecimientos de nuestro país con primicias e información certera".

"Este proyecto periodístico con los años se convirtió en referencia obligada para los mercados, las finanzas y la vida pública en la Argentina , marcando cada hito en nuestra historia", señala el proyecto, que recalca además como fortaleza de Ámbito Financiero "la combinación de experiencia y rigor, lo cual siempre lo caracterizó, ofreciendo información precisa y contextualizada".

"Hace un año, en el diario se inauguró una nueva etapa: una apuesta decidida por una redacción altamente especializada y por la integración de herramientas tecnológicas que potencian la generación de contenidos de calidad en un entorno digital cada vez más exigente. Y en este marco, una sola premisa se mantiene incólume: la información fidedigna", continúa la resolución.

Los autores del proyecto resaltan la relevancia de Ámbito Financiero en la vida pública de la Argentina al señalar que "marca el pulso de la información alcanzando cifras récord en todas sus métricas", hecho que "no solo ratifica el rumbo elegido, sino que lo obliga a redoblar los esfuerzos por ofrecer un producto de calidad indiscutida".

También resaltan la adaptación a los cambios que imperan en el periodismo actual y los desafíos que eso implica. "En la nueva era de Ámbito, ha incorporado avances tecnológicos aplicados a la producción editorial que son mucho más profundos que la Inteligencia Artificial, discutida en su aplicación, como todo avance que ofrece resistencias. La visión y los valores éticos y profesionales que lo rigen indican que debe ser utilizada como una herramienta cuyo buen uso enriquezca, multiplique, aporte ángulos novedosos y jamás sustituya el valor agregado del periodismo", plantean.

"El cara a cara, la confianza en la construcción de fuentes, la búsqueda incansable por la primicia y el dato novedoso, son principios rectores para brindar su información", aseveran los firmantes, "como así lo es, su idea de que 'nunca la rapidez puede ser enemiga de la confiabilidad, el dato nunca debe ser sacrificado en el altar de la instantaneidad'”.