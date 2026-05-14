La Embajada de Japón realizó una donación clave para Santa Cruz

La donación consta de equipos odontológicos que ayudarán a mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos. La ceremonia de entrega contó con la presencia de la senadora nacional Natalia Gadano y del embajador nipón en la Argentina.

La Embajada del Japón en la Argentina realizó una donación de equipo odontológico para la provincia de Santa Cruz . La entrega se llevó adelante en una ceremonia de la que participó el embajador nipón, representantes del Club de Leones de Caleta Olivia y la senadora nacional de esa provincia, Natalia Gadano.

En una ceremonia de la que participó el embajador Hoshino Yoshitaka, se hizo entrega de equipamientos odontológicos de alta complejidad que serán destinados al Centro Integrador Comunitario 17 de Octubre, que depende del Hospital provincial Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia. “Hacemos entrega de estos equipos con la firme esperanza de que ofrezcan una mejora en la capacidad de respuesta y mejora en la calidad de atención” , sostuvo Yoshitaka al momento de la inauguración de los equipos.

En tanto, Gadano destacó: “Esta gestión significa una mejora concreta para miles de vecinos de la zona norte. Acercar salud es acercar igualdad de oportunidades y calidad de vida ”.

La donación consta de un ortopantomógrafo para radiografías panorámicas y un sillón odontológico, valuados en u$s48.733. La relevancia de los equipos responde a que ayudarán a mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos odontológicos.

La iniciativa se concretó en el marco del programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), perteneciente a la cooperación oficial del Gobierno de Japón, cuyo objetivo es brindar cooperaciones a pequeña escala destinadas a organizaciones sin fines de lucro, tales como organizaciones no gubernamentales, organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, instituciones educativas, entre otros, para ayudar el desarrollo socioeconómico a nivel comunitario, satisfaciendo las necesidades básicas de la comunidad local.

Esta donación representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Japón, en un año especial en el que ambos países celebran el 128° aniversario de relaciones diplomáticas y los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina.