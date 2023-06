Scioli lanzó precandidatura a presidente por Unión por la Patria

candidatos. Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli ayer en el ND Ateneo.

“Aunque pidan avales y no quieran PASO, van a encontrar nuestra boleta”, dijo el exgobernador, quien competirá con Unidos Triunfaremos en la interna oficialista. Aludió a los avales que le facilitaron desde Unión por la Patria y por el descontento que le trasmiten por no buscar unificar las listas y no hacer internas.