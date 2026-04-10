A menos de 3 horas de CABA: el pintoresco destino de Buenos Aires que tiene 100 habitantes y dos nombres

Un pueblo ideal para hacer turismo en la Provincia que ofrece tradición, naturaleza y los manjares característicos de la pampa húmeda.

La provincia de Buenos Aires ofrece una enorme variedad de escapadas ideales para cortar con la rutina sin necesidad de viajar largas distancias. Desde pueblos rurales hasta pequeñas localidades cargadas de historia, cada rincón guarda una propuesta distinta para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un ritmo de vida más pausado .

En los últimos años, este tipo de destinos ganó popularidad entre quienes prefieren experiencias auténticas, lejos del ruido de las grandes ciudades. Con pocos habitantes y un fuerte arraigo a las tradiciones, estos lugares permiten reconectar con lo simple y disfrutar de paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Entre esas joyas escondidas aparece Achupallas , un pequeño pueblo de apenas 100 habitantes que en realidad es conocido como Villa Grisolía. El nombre "Achupallas" evoca al combate de las Achupallas librado en Chile por el ejército al mando del general argentino José de San Martín, tal combate que resultó en victoria patriota fue una de las primeras victorias para liberar Chile.

Achupallas se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Alberti , una zona caracterizada por su entorno rural y sus extensos campos. Está ubicado a menos de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que lo convierte en un destino accesible para una escapada corta.

En las cercanías se encuentra la localidad de Alberti, que es la cabecera del partido y Chivilcoy. Este pueblo es típico de la pampa bonaerense: campo, silencio, calles de tierra y vida tranquila.

Qué se puede hacer en Achupallas

Uno de los mayores atractivos de Achupallas es, sin dudas, su tranquilidad. Con muy pocos habitantes, el silencio y la calma son protagonistas, lo que lo convierte en un lugar ideal para descansar, desconectarse y disfrutar de un ritmo de vida completamente diferente. El pueblo invita a recorrer sus calles de tierra, observar su arquitectura sencilla y detenerse en sus espacios más emblemáticos, como la plaza principal o su pequeña iglesia, que reflejan la identidad y la historia de la comunidad.

Además, es un destino perfecto para quienes disfrutan del turismo rural. Los alrededores ofrecen la posibilidad de realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades al aire libre en contacto directo con la naturaleza. En lo gastronómico, la experiencia también tiene su encanto. Desde asados hasta dulces artesanales, pasando por empanadas, guisos de campo, pastas caseras y picadas rurales.

Achupallas La plaza es el principal punto de encuentro del pueblo e invita a pasar el día al sol admirando la naturaleza. Imagen: Conociendo/Pueblos Facebook

Cómo ir hasta Achupallas

Para llegar desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Achupallas (Villa Grisolía) en auto, lo más simple es salir por Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján y Chacabuco. Es un trayecto cómodo y mayormente por autopista o ruta en buen estado, atravesando zonas típicas del interior bonaerense. A la altura de Chacabuco, hay que desviarse hacia la Ruta Provincial 30 en dirección a Alberti, que ya te acerca al destino final.

En las inmediaciones de Alberti comienza el último tramo, donde se accede a Achupallas por caminos rurales, en general de tierra o mejorados. Este segmento requiere manejar con precaución, sobre todo si hubo lluvias recientes, ya que puede haber barro o sectores en mal estado. En total, el viaje ronda los 220 kilómetros y suele demorar dos horas y media, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.