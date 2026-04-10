El rincón poco visitado de Argentina que cuenta con el homenaje más polémico a una celebridad nacional

Este lugar encontró su atractivo para el turismo con una insólita situación que tiene como protagonista a una figura local.

El turismo en Argentina todavía guarda pueblos que parecen detenidos en el tiempo, lejos de los recorridos que cada temporada concentran a la mayor parte de los visitantes. Uno de ellos cuenta con una plaza tranquila y una escultura que no pasa inadvertida . Esta situación lo convirtió en un rincón que miles quieren explorar.

A simple vista, todo mantiene la lógica de un pueblo del interior, con veredas anchas, poco tránsito y un ritmo que avanza sin apuro. Pero en medio de esa escena, aparece un homenaje que generó comentarios desde el primer día, sumó la queja pública de la propia figura retratada y terminó llamando la atención de los curiosos.

Villa Cañas se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe , dentro del departamento General López, a poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires y muy cerca de Venado Tuerto. El pueblo se levanta en una zona de llanura donde los caminos rectos atraviesan campos abiertos durante kilómetros, con un paisaje que casi no cambia hasta que aparecen las primeras casas bajas y el centro urbano.

Este rincón argentino también cuenta con sitios donde se puede encontrar la tranquilidad que no existe en las grandes ciudades.

Esa ubicación le da al lugar una fisonomía típica de la región, con un casco urbano chico, calles arboladas y una vida cotidiana que gira alrededor de la plaza, los comercios y los espacios comunes de un pueblo. Allí nació Mirtha Legrand , y ese dato, que durante años fue apenas una referencia conocida por los vecinos, terminó ganando otra dimensión cuando se volvió parte visible del espacio público.

Uno de los puntos más conocidos del pueblo es justamente la plaza principal , donde se encuentra la estatua dedicada a Mirtha Legrand . El homenaje fue inaugurado en 2023 y desde entonces se convirtió en el gran foco de atención para quienes pasan por el centro, porque la obra no tardó en generar debate por la poca similitud que muchos vieron entre la escultura y la conductora.

La polémica creció todavía más cuando la propia Mirtha habló del tema en televisión y dejó en claro su enojo. La conductora dijo que la estatua era “horrible”, contó que pidió que la sacaran y aseguró que, después de los retoques que intentaron hacerle, el resultado había quedado peor.

Lejos de desaparecer, la escultura siguió en el mismo lugar y pasó a ser una parada obligada para quienes visitan el pueblo. Muchas personas llegan, se acercan a la plaza, la observan de cerca y comparan cada detalle con la imagen que conocen desde hace décadas.

Más allá de esa curiosidad, el otro gran punto del pueblo es la laguna y el balneario Virginia L. Díaz, un espacio que durante el verano concentra buena parte del movimiento local. Allí el paisaje cambia por completo: aparecen el agua abierta, las parrillas ocupadas, las mesas bajo los árboles y grupos que pasan la tarde entre mates, asado y descanso frente a la orilla.

Villa Cañás Municipalidad de Villa Cañás Pese a que a Mirtha no le agrada el homenaje, el mismo continua en el pueblo y ya forma parte de su identidad. Municipalidad de Villa Cañás

En ese predio se puede nadar, pescar, andar en kayak, dar paseos en moto de agua o simplemente caminar por los alrededores de la laguna para pasar el día lejos del ruido de la ciudad.

Cómo ir hasta Villa Cañas

Para llegar hay que tomar la Ruta Nacional 8 desde la Ciudad de Buenos Aires en dirección hacia Pergamino y continuar hasta Venado Tuerto, en un recorrido de aproximadamente 330 kilómetros por ruta. Desde esa ciudad, se debe seguir por la Ruta Provincial 94 durante unos 45 kilómetros más, que conecta de forma directa con el acceso a Villa Cañas y permite ingresar sin desvíos ni cambios de camino.

Otra forma de llegar es en micro, viajando primero hasta Venado Tuerto desde Buenos Aires o Rosario, ya que esa ciudad funciona como el principal punto de conexión de la zona. Desde allí salen servicios de media distancia que recorren el tramo final hasta Villa Cañas en un viaje corto, con llegada a la terminal del pueblo.