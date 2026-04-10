Quién era Maitena Garófalo, la adolescente hallada muerta en Merlo

La menor desapareció luego de ser vista en la puerta de su escuela. Participaba de actividades scout y la investigación arrojó que dejó cartas de despedida y mails programados antes de morir.

Maitena fue vista por última vez en la puerta de su escuela pero no llegó a ingresar.

La adolescente de 14 años Maitena Luz Rojas Garófalo , encontrada muerta tras desaparecer poco más de un día, formaba parte de un grupo de scouts y había dejado cartas de despedida hasta de desaparecer. La justicia sospecha que se trató de un suicidio, tras también encontrar mails programados y hasta la contraseña de su celular.

Las primeras observaciones de los investigadores indicaron que la adolescente tenía todo planeado: en su casa había dejado nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Junto a ellas, dejó también su celular y en un papel con su contraseña , con la intención de que puedan acceder a él después de su muerte, según informó Vía País. En paralelo, se registraron mails programados para que los destinatarios los reciban en determinada fecha.

Su mamá desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse. “Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia ”, revelaron vecinos.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes”, informó su familia en una publicación compartida en redes sociales.

Los investigadores creen que tras faltar a la escuela, la joven se dirigió hacia la estación de tren y tomó el Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado de esa localidad, donde horas más tarde la encontraron muerta. En la causa interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón.

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Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la menor desaparecida en Merlo

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta en las últimas horas y la Justicia investiga si se trató de un suicidio, según confirmaron fuentes policiales. “ Todo indica que se quitó la vida”, señalaron voceros del caso.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un suicidio, aunque peritos de la Policía Científica continúan trabajando en el lugar para establecer con precisión las causas de la muerte. La causa, que en un primer momento se investigaba como “averiguación de paradero”, fue recaratulada tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido durante la mañana de este jueves.

En paralelo, voceros judiciales señalaron que se dispuso una autopsia de carácter urgente con el objetivo de descartar cualquier indicio de criminalidad o la posible intervención de terceros. La desaparición de la adolescente, denunciada por su familia el miércoles, había generado una fuerte movilización en la zona que, finalmente, no logró evitar el trágico desenlace.