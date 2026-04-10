Los ADRs registran mayoría de subas mientras que el riesgo país comprime hasta los 550 puntos + Seguir en









Las acciones y los bonos locales deberán pasar el último escrutinio en la semana y dependerán del humor internacional que depende de los sucesos de Medio Oriente.

El frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nuevas tensiones.

El riesgo país argentino ya cayó un 9% desde que EEUU e Irán decidieran un alto al fuego en su conflicto armado, sin embargo, los recientes eventos suponen que esa tregua está muy endeble. Los ADRs en tanto operan mixtos. En ese marco, el mercado mira de cerca los acontecimientos.

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En ese marco, las acciones argentinas que más suben en Nueva York son Bioceres con el 9,6%, seguido por los ADRs: Grupo Supervielle y Banco BBVA, 4,2% y 3,1%, respectivamente. En ese marco, el riesgo país opera en 553 puntos.

En cuanto a las noticias internacionales, el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nuevas tensiones. Esto sucedió un día antes de que ambos países se reunieran para negociar en Pakistán, ya que Washington acusó a Teherán de incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzó ataques contra Líbano que, según Irán, violan la tregua.

En lo que se refiere a eventos locales, una delegación del Gobierno argentino, encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, viajará este fin de semana a Washington para asistir a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Una fuente oficial dijo a la prensa que no se espera una "aprobación de las metas" del plan que se instrumenta en Argentina.

Por ahora "está suspendido, y no hay desembolso aún de los u$s1.000 millones que iban a girar (desde el FMI) Esta es la primera vez que Argentina sobre cumple con las metas y las reservas", afirmó bajo condición de anonimato.