Silvio Acevedo: “A menudo el azar colabora con la creación del arte”

El artista platense Silvio Acevedo inaugurará mañana, a las 19 horas, su muestra “Arte férreo” en el espacio Ens (Fernando Fader 3476, Victoria, provincia de Buenos Aires), con entrada libre y gratuita. “Mi interés estuvo centrado siempre en la figura humana , pero no en la forma como lo entiende el arte figurativo”, dice en diálogo con este diario. “Algunos han hablado de neofigurativo, otros de neoexpresionismo ; en definitiva, la historia del arte está jalonada por rótulos , pero lo más importante es la obra misma , lo que pueda decir esa obra y no a qué movimiento se adscribe ”.

Compuesta por una quincena de trabajos recientes de gran formato (alrededor de 1,60 m. x 2 m.), y otros diez de menores dimensiones, “Arte férreo” se propone traducir ante el espectador esa corporalidad quebrada por la paleta al punto, en algunos casos, de tornar irreconocible esa forma humana original, o bien con modificaciones no profundas. “Nunca me propongo llegar a un punto determinado en la deconstrucción de ese rostro, o de esa figura”, continúa diciendo en el diálogo. “Me dejo llevar por lo que la propia obra requiere, por los accidentes que la recorren, incluso por algún error que yo pueda cometer y luego integrarlo, volverlo parte del resultado. Es muy estimulante eso, y ocurre también en otras artes”. Le recordamos, entonces, que directores de cine como Federico Fellini o, especialmente, Werner Herzog, dejaron en el montaje final de algunos de sus films un gato que se cruzó por el cuadro, o algún objeto que se precipitó fuera de lo planeado. “Es exactamente eso”, señala Acevedo. “Dejar que lo imprevisto, que el azar, colabore con la conciencia del artista, lo que muchas veces mejora el resultado. Siempre me atrajeron esas formas cinematográficas donde irrumpe lo inesperado. O la fuerza de lo que se aparta de lo geométrico, como en esos clásicos del horror de la época del mudo como ‘Nosferatu’ o ‘El gabinete del doctor Caligari’. En definitiva, sí, también es arte expresionista”.