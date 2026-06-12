Murió el pintor David Hockney, un referente del arte pop británico

Hockney fue aclamado por su talento en casi todos los medios, incluyendo la pintura, la fotografía, el grabado, la litografía, las vidrieras y el arte digital.

David Hockney , considerado uno de los artistas británicos contemporáneos más influyentes de los siglos XX y XXI , falleció este viernes a los 88 años .

La noticia fue anunciada a la BBC por el publicista de Hockney. “El célebre artista británico David Hockney, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI, falleció pacíficamente en su casa el 11 de junio de 2026, un mes antes de cumplir 89 años”, dijeron en un comunicado.

Nacido en 1937 en el condado británico de Yorkshire, Hockney alcanzó la fama en la década de 1960 como parte del movimiento del arte pop. Tras mudarse a Los Ángeles en 1963, se hizo famoso por su serie de cuadros que representan piscinas bañadas por el sol, entre ellos "A Bigger Splash" ( Luca Guadagnino tituló su película de 2015 con el mismo nombre), además de retratos más íntimos de su círculo social.

Hockney fue aclamado por su talento en casi todos los medios, incluyendo la pintura, la fotografía, el grabado, la litografía, las vidrieras y el arte digital.

En la década de 1980, Hockney adoptó la técnica de los collages con Polaroid y, posteriormente, utilizó un iPad para crear una serie de pinturas digitales. Regresó al Reino Unido a principios de la década de 2000 y contribuyó a plasmar el cambio de las estaciones en la campiña de Yorkshire.

En 2018, uno de los cuadros de piscinas de Hockney se vendió por casi 70 millones de libras esterlinas (93 millones de dólares) en una subasta, un récord para un artista vivo.

Si bien Hockney evitó en gran medida la cultura de las celebridades en su obra, en 2023 pintó a Harry Styles en su estudio de Normandía.

Entre los numerosos honores que Hockney recibió a lo largo de su carrera, destacan dos otorgados por la difunta Reina Isabel II, quien lo nombró miembro de la Orden de los Compañeros de Honor en 1997 y de la Orden del Mérito en 2012.