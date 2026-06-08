"Prácticas para oxigenar la geometría": una muestra que desafía los moldes históricos

En el marco de NODO 2026, la exposición reúne obras de figuras clave como Margarita Paksa, Gracia Cutuli, Víctor Magariños D y Pajita García Bes, en un diálogo que conecta historia, territorio e innovación estética.

La muestra pone en conversación a pioneros y creadores actuales para demostrar que la abstracción geométrica continúa renovándose y ofreciendo nuevas formas de pensar la realidad.

En el marco de NODO 2026 que impulsa la promoción, visibilización y fortalecimiento del arte contemporáneo argentino, la Galería Del Infinito acaba de inaugurar “Prácticas para oxigenar la geometría”, texto y curaduría de Javier Villa . Se reúnen obras de 8 artistas de vasta trayectoria de distintas generaciones que han encontrado en la abstracción geométrica un lenguaje que los identifica y varios de ellos, muy conocidos en sus provincias

Empezamos por Pajita García Bes , muy admirado por sus discípulos, (Salta, 1914 - 1978) , fundador de la Primera Escuela Provincial de Bellas Artes, Director de General de Cultura de su provincia natal. También fundador de El Caburé , un taller en el que las tejedoras ancestrales tuvieron la oportunidad de mostrar sus obras en 1977, tanto en Francia como en España . Pintor, ceramista, y tapicista, y en este carácter recreó la mitología de los pueblos indígenas del Pilcomayo, del Bermejo sin hacer concesiones al folklorismo. Los petroglifos relevados por García Bes son la base de inspiración de los diseños de sus tapices. Recordamos una exposición del artista salteño en el marco de “Argentina Pinta Bien” que se exhibió en 2007 en el Centro Cultural Recoleta.

Un joven artista, Guido Yannito (Buenos Aires, 1981), recibió la beca Antorchas entre 2003/2005. Residió en México, Turín, Bogotá , San Pablo, Maastricht. Obtuvo el Primer Premio del Salón Nacional en la categoría Textil en 2018. Su obra , muy elaborada y atractiva, vive actualmente en Salta , investiga y releva la obra de Pajita García Bes, a través de una beca de la Academia Nacional de Bellas Artes y es Director de “Remota” dedicada al arte textil.

Un artista desconocido para nosotros y que nos llamó la atención es Rodolfo Elizalde (Bahía Blanca, 1932, Rosario, 2015) , su ciudad adoptiva. Trabajó con Juan Grela en los 60, pintó paisajes metafísicos, y después incursionó en la abstracción geométrica. En 1968 participó en el ciclo Arte Experimental de Rosario y en Tucumán Arde, un hito en la radicalización del arte en nuestro país.

Rodolfo Elizalde La obra de Rodolfo Elizalde. Rodolfo Elizalde

Otra artista rosarina, Noemí Escandell (1942- Oslo, 2019), Premio Nacional a la Trayectoria 2018. Se destacó en los 60 y 70 por su anticonvencionalismo a través de sus estructuras mínimas o primarias desmarcándose de la tradición geométrica y que avanzaban sobre el espacio. Un gran rigor geométrico en el que combinó colores y encastres. Se retiró de la exhibición pública entre 1969 y 1983.

Noemí Escandel Noemi Escandell. Noemí Escandel

Una pionera del arte conceptual fue Margarita Paksa (1933-2026), a quien nos hemos referido en diferentes muestras en Del Infinito. La que se presenta es de 1968 “Relaxing Egg”, tres huevos en acrílico transparente, rojo, azul y verde.

Según la artista , “la importancia de este huevo artificial era canalizar, táctil y visualmente, gestos y grafismos que acompañan a la persona en los que está sentada frente a su mesa, pensando, resolviendo lo que la superficie brillante y pulida otorga una descarga que trae aparejado el relax”. Paksa se destacó por sus instalaciones, el uso de materiales, una combinación de arte multimedia, ciencia y tecnología.

Mariela Vita (La Plata, 1978) donde vive y trabaja, su trabajo se despliega en el espacio tridimensional, utiliza materiales orgánicos como los que vimos en 2023 en Del Infinito cuya instalación de entonces, algo desconcertante, media manzana, una naranja gigante en colores fluor, que pendían del techo, monedas doradas, estaba basada en el imaginario gráfico y urbano de la cultura visual japonesa. Una residencia en Japón debe haber influenciado en esa obra presentada que ese entonces , nos pareció perteneciente al reinado del kitsch, hoy muy reivindicado.

Mariela Vita Mariela Vita

Pero lo que presenta actualmente, diríamos , es una suerte de minimalismo rayano en la perfección por el uso del material , la forma geométrica, austera, casi una arquitectura Zen que causa una quieta impresión en el que mira con detenimiento.

Víctor Magariños D (Lanús 1924- Pinamar, 1993) es un artista de culto. El crítico de arte y curador Marcelo Pacheco citando a Derrida “lo incluye en el grupo que deben mantenerse a cierta distancia, condenados o bendecidos por la gracia de permanecer solitarios”.

Víctor Magariños D1 Víctor Magariños

Una de las obras exhibidas es de la década del 70 , titulada “Módulos”, madera pintada, , lúdica en su esencia. Javier Villa , curador de esta muestra, alude a los cambios científicos y tecnológicos que habían surgido en la primera mitad del siglo XX y que modificarían la percepción del mundo durante la posguerra. Su estética , transformadora en ese entonces, nos invita a preguntarnos que hubiera alcanzado Magariños D en esta época incierta de la AI.

Otra artista pionera del arte textil es Gracia Cutuli. Su trayectoria se remonta hacia 1963 como ganadora de importantes premios nacionales e internacionales. Konex de Platino, , miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, cofundadora de la mítica Galería El Sol en 1964, socia fundadora del CAAT.

Esta artista, gran viajera, ha relevado huellas ancestrales como, por ejemplo, la tehuelche, los quillangos pintados de la Patagonia con imágenes cruciformes, la dinastía egipcia con textos literarios, la influencia de lo precolombino, el potencial semiótico del textil además que la web es telaraña y el ser humano le ha prestado su símbolo a la cibernética.

Gracia Cutuli Gracia Cutuli. Gracia Cutuli

En su texto curatorial Javier Villa sostiene que “oxigenar la geometría implica liberarla de sus rigideces históricas, devolverle movilidad , respiración y potencia crítica para reimaginar nuestra posición dentro de un mundo contemporáneo cada vez más abstracto” y agregaríamos , cada vez más incierto.