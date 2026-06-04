De qué murió Marjane Satrapi, reconocida artista y cineasta franco-iraní

Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica "Persépolis", publicada en 2000, donde relató su juventud en Irán bajo un sistema represivo que la obligó a su exilio.

La reconocida artista franco-iraní Marjane Satrapi , autora del cómic y directora la película Persépolis , en la que narró su infancia en la República Islámica de Irán, murió en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su esposo.

Según un comunicado compartido por allegados de Satrapi a la agencia AFP, "Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida" . Ripa, productor, actor y guionista, falleció el 8 de abril de 2025.

La artista y directora, nacida en Irán, vivía en Francia desde principios de la década de 1990, después de que sus padres la enviaran a Europa a estudiar cuando era adolescente para escapar de las restricciones de vivir bajo el régimen de la República Islámica y la animaran a establecerse allí de forma permanente.

Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica Persépolis , publicada en 2000, donde relató su juventud en Irán bajo un sistema represivo que la obligó a su exilio. El comic fue adaptado en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud , ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

La historia de amor entre Marjane Satrapi y Mattias Ripa

Satrapi y Ripa se conocieron en París en la década de los noventa y contrajeron matrimonio en Estocolmo un año después, compartiendo casi tres décadas de vida juntos.

De origen sueco, Ripa se desempeñó en el ámbito cultural como actor, productor, guionista y traductor. Fue un pilar fundamental en la carrera de Satrapi, colaborando de manera directa en la traducción y difusión internacional de Persépolis. También formó parte del elenco de la película La Bande des Jotas (2012), dirigida por su esposa.

Según allegados a la artista, Satrapi nunca se recuperó del deceso de su marido. Ella misma expresó su dolor en redes sociales bajo el mensaje "For I lost the love of my life" ("Porque perdí al amor de mi vida").

Poco antes de su fallecimiento, en febrero de 2026, Satrapi canalizó su dolor creando la Fundación para el Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi en la Academia de Bellas Artes de Francia. El objetivo es apoyar a los estudiantes extranjeros en su proyecto de estudiar cine en París, promover la innovación artística y educativa, sensibilizar y capacitar a jóvenes en la creación artística.