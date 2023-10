Tras la suba de tasas, el piso de emisión para pagar intereses de las Leliq es de $2,3 billones al mes

En esta línea, Vitelli señaló: “El crecimiento últimamente se debe al aumento de las tasas de interés y la misma esterilización del BCRA en su política monetaria. También, ante la crisis de la deuda en pesos vimos bastante activo al BCRA en la curva en pesos y eso en definitiva lo termina absorbiendo vía pasivos remunerados”.

Por su parte, Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, señaló que “los pasivos remunerados vienen creciendo nominalmente, pero no han aumentado con relación al PBI”. Al respecto, explicó: “La principal fuente de expansión es la tasa de interés que devengan, pero como viene siendo menor que la inflación el stock crece nominalmente, pero no en términos reales. Tanto el financiamiento al Tesoro como la intervención del BCRA en el mercado de deuda en pesos implican emisión, pero es menor a lo que se emite por los intereses de los pasivos remunerados. De todas maneras, es clave el punto anterior, que la tasa de interés es menor a la inflación y por lo tanto no crecen en términos reales”.