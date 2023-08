“Un paisaje para mí”: cuando la plástica se pone en movimiento

Los museos guardan un patrimonio valioso que a veces se vuelve parte del paisaje cotidiano. “Un paisaje para mi”, de Silvia Gómez Giusto y Aliana Álvarez Pacheco, es una obra de recorrido sonora y performática que dialoga con el Museo Nacional de Bellas Artes y sus alrededores. Es una experiencia ficcional que fusiona las artes escénicas con las artes visuales con la voz en off de Pilar Gamboa, los performers Mariela Puyol, Valeria Polorena, Lucas Minhondo, con coreografía de Gustavo Lesgart, música original de Axel Krygier y diseño de banda sonora por Axel Stahler, Mauro Saini, Santiago Bargman y Santiago Reta. Las funciones serán el 15 y 25 de agosto y el 1 y 22 de septiembre. Dialogamos con Gómez Giusto y Álvarez Pacheco.

Silvia Gómez Giusto: Teniendo presente ese prejuicio de que los museos son para un núcleo de gente conocedor de artes visuales sentimos que el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes es enorme. A veces el público de museos no va mucho al teatro por miedo a aburrirse. Prejuicios existen sobre todas las artes, con la danza muchos creen que no la van a entender, y esto es darse la oportunidad de acercarse a un espacio de la ciudad abierto y gratuito. A veces estamos tan tomados por las necesidades inmediatas que no nos damos la pausa para ver las muchas posibilidades de experiencias sensoriales que hay en el teatro o el museo. Vengo de una clase media trabajadora, cero elitista, y en mi infancia uno de los lugares que visitaba con mis padres era el museo. Celebro la curiosidad para ingresar a ciertos lugares, como edificios arquitectónicos de la ciudad para fascinarnos con el diseño.

P.: ¿Cómo da cuenta la obra del cambio de la experiencia de visitar un museo a través de los años?

S.G.G.: Hace rato se buscan distintas alternativas para la experiencia museística. Desde poder trazar paralelos entre periodos de la música y de la pintura, se pueden encontrar muchas formas de acercarse, hay muchas visitas guiadas pero también en tono más informativo o técnico, lo singular de esta obra es que tiene formato de visita. Fue un desafío grande con diferentes profesionales del arte para sincronizar como narrar. Se trabajó la banda sonora casi a modo de cine, para pensar cuando debía intervenir la voz, cuando había que dar lugar a lo construido por los performers. Ellos lograron sacar la esencia a las obras de arte y de repente construir otras situaciones. Hay capas sensoriales que se producen a través de la danza, del caminar, esa voz que nos narra y un trabajo sonoro muy trabajado.

P.: ¿Qué lugar tuvo el museo en sus vidas para que aflore en la dramaturgia?

S.G.G.: Este museo tiene conexión directa con nuestras infancias, anualmente visitaba el Bellas Artes y el Quinquela Martín con mi maestra del taller del club de barrio. Ahí está la semilla de todo lo que decidí explorar y trabajar, rompiendo el borde de lo disciplinario. Hicimos la dramaturgia revisitando el formato de audioguía y lo utilizamos de manera ficcional. Atrás de los teléfonos y con los auriculares, uno visita el museo y alrededores llevado por la protagonista que camina con uno y de manera colectiva. A medida que avanza por la ciudad y el museo se encuentra con huellas de su pasado y temas que a esa mujer la convocan. Mientras se ve la pintura o escultura, la narración avanza por las salas del museo.

A.A.P.: Eran espacios valiosos en la infancia y lo son ahora. En cuanto a los cambios, el más importante es la incorporación de la tecnología, experiencias de realidad aumentada o el QR con el celular para acceder a información. Sin embargo a nivel contenido los museos hacen hincapié en cuestiones técnicas y estilísticas, en cambio las artes escénicas acercan y ofrecen un nivel sensorial más amplio, corriendo la prevalencia solo de lo visual. Cuando alguien visita un museo circula y observa, en este caso hay cuerpos de performers en vivo, experiencia cercana e íntima.

P.: ¿Qué se puede reflexionar sobre el patrimonio valioso convertido en paisaje cotidiano, acaso invisible?

A.P.: El paisaje se vuelve invisible cuando uno simplemente circula de un lugar a otro. Quisimos renovar la mirada, habitar los espacios, generando una forma nueva como una especie de viaje. Eso tienen de nuevo estas experiencias teatrales que invaden los espacios, con los performers quisimos escapar a ese modo de moverse peculiar que caracteriza a los museos, de nuevo, solemnes.

P: ¿Cómo enriquecen las artes visuales a las escénicas y viceversa?

S.G.G.: La obra juega con que todos tenemos una pequeña colección íntima y la de la protagonista se conforma por distintas situaciones desprendidas de imágenes del museo y estados que producen esos cuadros. Trabamos la obra de manera sensorial. Cuando escribo no se sabe A dónde va a ir la trama, no elijo una obra o período, con Aliana no estamos preparadas en historia del arte. El personaje nos fue llevando.

A.P.: Cada obra de arte encierra una historia, están inspiradas en historias de otros, uno lo ve como objeto terminado y distante a nivel emocional. En el Bellas Artes hay arte argentino y universal, se vuelve una manera de viajar a través del tiempo.

P.: Gómez Giusto hace años trabaja en lo paisajístico como marco de lo teatral.

S.G.G.: Ciudades en escena fue experiencia de montaje de obras de recorrido en distintas ciudades, pasé por Misiones, Córdoba y Tucumán, done los intérpretes eran locales y se trazaba por lugares icónicos de la ciudad, pequeños pueblos sin mucha actividad cultural. Generamos estas historias ficcionales en lugares con mucha carga y representación y eran muy simbólicos. Me despierta curiosidad tomar espacios de otra manera y transformarlos en escenario, los espacios y sus historias contenidas en una peluquería a un Museo, son lugares que los veo como escenarios y a partir de ahí siempre me interesó construir ficción o relatos biográficos. Veo la ciudad como un escenario.