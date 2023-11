Vuelven los toros de la mano de la Fed, el Tesoro y la data favorable

Se alinearon los planetas en la estación astral más propicia, después de Halloween, el final del Sell in May. ¡Abran cancha que renace el mercado alcista en Wall Street, y los toros corren embravecidos! Es el mejor de los mundos, y se sentía como el peor hasta ayer nomás. No fue Jerome Powell quien dio la orden de largada. Sí, Janet Yellen, su antecesora en la Fed, hoy al timón del Tesoro. Es que la pausa de las tasas cortas se daba por prorrogada. Las dudas existenciales tenían que ver con el sino de las tasas largas y el tamaño – y la composición – de la colocación trimestral de deuda del soberano. Y Yellen no quiso repetir la gaffe de tres meses atrás. Achicó la oferta, jugó sobre seguro, y alentó así la primera relajación. Luego vino Powell con una novedad al tono. Mentó la soga en la casa del ahorcado y la criticó sin ambages. Dijo que las condiciones financieras se habían tensado por demás, pero no como anticipación correcta de la política monetaria. Quizás (decimos nosotros) Yellen cometió una torpeza con el manejo de la deuda, y forzó en exceso la reacción de la prima temporal entre tasas cortas y largas. ¿Qué más se puede pedir? El abogado Powell aboga por la paz de las tasas, pero ya no solo de los fed funds sino a lo largo de toda la curva de rendimientos. Esto es música para los oídos de los mercados, como si Tony Bennett y Lady Gaga cantaran a dúo de sorpresa.