El BCRA anunció una nueva flexibilización en los encajes y extendió una norma para impulsar el rollover de la deuda

La autoridad monetaria dispuso una baja en las exigencias del efectivo mínimo, sumó mayor flexibilidad en el cumplimiento diario y prorrogó beneficios para los bancos. Las medidas apuntan a mejorar la liquidez del sistema y sostener la demanda de títulos públicos en las próximas licitaciones de deuda.

En busca de reactivar el crédito al sector privado, el Banco Central (BCRA) volvió a aflojar el régimen de encajes bancarios y profundizó este jueves el proceso de normalización de la política monetaria iniciado a fines de octubre tras las elecciones legislativas . La autoridad monetaria aprobó una nueva flexibilización del efectivo mínimo y prorrogó una disposición clave para sostener la demanda de títulos públicos, en un movimiento que busca liberar pesos, mejorar la liquidez del sistema y apuntalar el rollover de la deuda en pesos del Tesoro.

Las medidas -que entrarán en vigencia a partir del 1° de diciembre- se apoyan en la expectativa oficial de una recuperación de la demanda de dinero y una reactivación del crédito hacia fin de año . Así, el BCRA busca desarmar parte del “torniquete monetario” aplicado entre julio y octubre para moderar tensiones cambiarias e inflacionarias en la antesala electoral.

La primera decisión del Directorio de la BCRA fue reducir en 3,5% la exigencia de efectivo mínimo para los depósitos a la vista , incluyendo cuentas tradicionales, fondos money market, cauciones y pases pasivos. Para compensar esa baja y evitar un incremento neto del efectivo requerido, el BCRA amplió en 3,5% la posibilidad de integrar encajes con bonos públicos .

Según operadores, este esquema le permite a los bancos administrar mejor su liquidez sin perder margen operativo, y al mismo tiempo sostiene la demanda por instrumentos del Tesoro, un factor clave en las dos próximas licitaciones de deuda.

La segunda medida apunta directamente a la operatoria cotidiana de las entidades financieras. A partir de diciembre, el piso mínimo diario de cumplimiento del efectivo mínimo se reduce del 95% al 75% , lo que habilita a una mayor maniobra intradiaria de los bancos y un uso más eficiente de los saldos.

En la city destacan que esta flexibilización recupera parámetros similares a los vigentes antes del endurecimiento aplicado en julio, cuando el BCRA había elevado los requisitos para reforzar el ancla monetaria.

Prórroga de una norma clave para depósitos a la vista

Finalmente, la autoridad monetaria extendió hasta el 31 de marzo la exigencia adicional de 5 puntos en los encajes de depósitos a la vista aplicable a los Bancos A (entidades de mayor tamaño y relevancia sistémica según la clasificación del BCRA), y amplió el menú de bonos disponibles para integrar esa porción del efectivo mínimo.

Con esta decisión, el BCRA mantiene operativa una disposición que facilita la demanda de títulos públicos, reforzando el objetivo de sostener el rollover de la deuda en un contexto en el que el financiamiento neto será clave para el cierre del año, teniendo en cuenta el actual nivel de liquidez del Tesoro.

En el BCRA destacan que las flexibilizaciones forman parte de una estrategia orientada a acomodar la política monetaria a una fase de mayor normalización, con demanda de dinero en recuperación y un mercado financiero que empieza a recomponer profundidad. Para los bancos, la combinación de menores exigencias, mayor flexibilidad operativa y más espacio para integrar encajes con bonos implica un alivio en la administración de liquidez y, potencialmente, mayor capacidad para expandir el crédito.