20 de noviembre 2025 - 12:21

De cara a los feriados, así están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, jueves 20 de noviembre 2025

Luego de una serie de recortes, los plazos fijos a 30 días ofrecen tasas variables entre el 24 % y el 30 % anual en pesos, según el banco.

Las tasas de los plazos fijos se mantienen en los últimos días de noviembre 2025.

Con los feriados a la vista, muchos ahorristas analizan si conviene renovar o constituir un plazo fijo de corto plazo. Es un momento clave, ya que las tasas vienen bajando desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló el piso mínimo, y cobrar un buen rendimiento depende bastante de qué banco elijas.

Este jueves 20 de noviembre de 2025, hay una dispersión interesante entre los grandes bancos porque algunos mantienen rendimientos más altos para captar depósitos, mientras que otros han moderado su oferta. No es un escenario uniforme, y eso abre espacio tanto para oportunidades como para cautela.

Además, el contexto económico aporta un grado de incertidumbre. Las tasas no están clavadas y pueden moverse si el BCRA ajusta su política monetaria o si las entidades reaccionan ante cambios en la liquidez. En este marco, mirar bien qué ofrece cada banco es más relevante que nunca.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 20 de noviembre

Según los datos oficiales reportados por el BCRA, las Tasas Nominales Anual (TNA) para plazos fijos online a 30 días varían considerablemente entre los bancos principales:

  • Banco de la Nación Argentina: 27%
  • Banco Galicia: 24%
  • Banco Santander: 25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%
  • Banco Macro: 30%
  • BBVA: 26%
  • Banco Credicoop: 28%
  • ICBC: 28%
  • Banco Ciudad: 26%

