El británico Nigel Chalk cerrará la auditoría 2022 del Fondo

Ilan Goldfajn ya no volverá a ocupar su cargo de director gerente para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y concentrará toda su atención en preparar su agenda de trabajo para su próximo cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El brasileño ya informó a Kristalina Georgieva su intención de prepararse para llegar en tiempo y forma al 19 de diciembre, día en que tomará su nuevo puesto en la entidad financiera regional, y que no tendrá más tiempo de ocuparse de su oficina del FMI. Sólo estará disponible para una transición ordenada, pero no para tomar decisiones de fondo.