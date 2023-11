El detrás de escena del búnker ganador: euforia y panic show en La Libertad Avanza

En 2018 Javier Milei contactó por las redes sociales a esta cronista. Estaba enojado porque no lo había citado en un evento al cual había concurrido como disertante, un cónclave de esos que se desarrollan en hoteles lujosos y analizan el futuro de la economía entre economistas. “Es como si para usted yo no hubiera existido”, fue su reclamo.

Desde ese entonces, su presencia en los medios de comunicación que funcionaron -funcionamos- como una caja de resonancia de sus propuestas, no paró de crecer, y Milei pudo cumplir su deseo de existir para cada vez más y más personas.

Finalmente e l domingo 19 de noviembre logró lo impensado hasta hace tiempo -no tanto- atrás: se alzó con el 55,74% de los votos por sobre su oponente peronista, Sergio Massa. El economista que se hizo conocido en los set de televisión dará el salto a la Casa Rosada tras haberse consagrado como presidente en el año en el cual el país cumple cuarenta años de democracia.

“Todos los políticos serán bienvenidos siempre que quieran sumarse al cambio, no importa qué hayan hecho antes...” dijo sobre su futura gestión que comenzará el próximo diez de diciembre.

No obstante, la definición más importante de su discurso sin lugar a dudas fue que “no hay lugar para el gradualismo ni las medias tintas” y marcó que su gobierno cumplirá “a rajatabla con los compromisos que ha tomado”.

El presidente electo terminó de pulir su discurso en el piso 21 del Hotel Libertador, en el cual se refugió desde el 22 de octubre, junto a su hermana y Caputo.

Al finalizar de leer su texto ante unas 800 personas entre las cuales se contaban 500 invitados y 300 periodistas, sonaron los acordes de “El Estallido” de Bersuit Vergarabat. “Si esto no es una dictadura, qué es, qué es”, coreó el público libertario haciendo pogo antes de salir a la calle a acompañar a su líder.

El presidente electo se mostró acompañado por Karina y su pareja Fátima Florez en el escenario montado en la calle. Entre el público estaban además su vice, Victoria Villarruel, los diputados electos Diana Mondino, Lilia Lemoine y “Bertie” Benegas Lynch, su asesor Santiago Caputo, su armardor Carlos Kikuchi y su community manager Iñaki Gutiérrez, entre otros.

Euforia, pogo y festejos

El clima se sintió diferente en el Hotel Libertador desde desde un comienzo. El vocero oficial de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, salió pasadas las 19 a desestimar el fraude que tanto se presagió durante la campaña. “Salió todo bien, nada que sospechar...”, dijo ante los periodistas acreditados en una clara señal de que los resultados eran los esperados.

La música también cambió. Esta vez fueron clásicos del rock nacional y no electrónica lo que sonó en los pasillos alfombrados de color bordó del primer piso del hotel ubicado en avenida Córdoba. Allí se congregaron las 800 personas que celebraron a la nueva fórmula presidencial en el salón de acto.

Afuera el clima fue de euforia total durante toda la jornada. Cerca de las 17 comenzaron a congregarse los primeros simpatizantes, quienes fueron en aumento con el correr de las horas hasta copar unas dos cuadras de la avenida. Banderas de Argentina, peluches de león y motosierras de cartón formaron parte del cotillón de la tribu libertaria, en la que primaron los varones jóvenes.

Recién después de que Massa reconoció la derrota y Ramiro Marra salió a abrazar al público la euforia se desató por completo adentro y afuera del Hotel. Solo en el piso destinado a la prensa hubo cautela. “No entendieron nada”, se escucho decir a una colega brasileña sobre el pueblo argentino.

Silvia tiene 31 años, es de Venezuela y eligió Argentina para migrar por “la salud y la educación pública”. No obstante, vino a acompañar a Milei porque teme que el país copie el destino de su tierra natal. Ante la pregunta de este medio, aseguró que algunas declaraciones del economista son “sacadas de contexto” y que no cree que se privatice ninguno de esos servicios. “Prefiero correr el riesgo”, dijo.

El payaso “Bonito” también vino a apoyar a Milei. “Me gusta pero no cuando se violenta, ahí creo que se perjudica...”, aseguró al afirmar que no cree que lo beneficie su carácter en “los foros internacionales”.

Lejos del bullicio, en la esquina del Hotel Libertador sobre la avenida Córdoba, Mora esperó sentada que un billete cayera en la caja que dispuso sobre la vereda. Tiene 31 años y la acompañó su hija Sheila, quien a pesar de sus 11 meses mantiene -con encendidos ojos color café- un registro muy atento de todo lo que sucede a su alrededor.

Ella no votó, pero confió a este medio que de haberlo hecho hubiese elegido “al otro”. “Porque no me gustó lo de la libertad para vender órganos, eso nos perjudica a los más pobres”, reflexionó. Al cierre de esta edición se multiplicaban en la calle los simpatizantes de Milei, pero caja de Mora seguía vacía.