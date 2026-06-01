El mediocampista neozelandés se hizo muy conocido en la previa de la Copa del Mundo, pero vivió un particular momento años atrás.

El jugador más popular de internet y una polémica que no todos conocian.

Las caras más conocidas del fútbol siguen siendo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero también surgen figuras como Lamine Yamal u Ousmane Dembélé, y todos serán parte del Mundial 2026 . Sin embargo, un integrante del plantel de Nueva Zelanda llamó poderosamente en los últimos días y se metió dentro de este selecto grupo.

Tim Payne fue un boom gracias a la iniciativa de un influencer argentino , quien lo buscó porque era el futbolista con menor cantidad de seguidores en Instagram. Pero mientras el mediocampista atraviesa su mayor momento de popularidad, también protagonizó un curioso episodio que casi lo deja sin jugar por mucho tiempo.

El jugador neozelandés protagonizó un particular momento en Australia cuando no era muy conocido.

En ese entonces, el jugador del Wellington Phoenix sufrió la pandemia como casi todo el mundo . Debía estar encerrado como cualquier ciudadano y el fútbol había sido frenado, por lo que tampoco estaba habilitado para entrenar fuera de su casa o de las instalaciones del club.

En Sydney, Australia, el hoy futbolista más popular de la historia de Nueva Zelanda sorprendió con una noticia que fue tapa en varios periódicos de Oceanía: fue descubierto, completamente ebrio, manejando un carrito de golf en pleno aislamiento social.

Fue detenido junto al arquero Oliver Sail, quien lo acompañaba después de que ambos fueran sorprendidos en una fiesta. El jugador, entre lágrimas, se disculpó por el hecho y se expuso a fuertes sanciones, que finalmente no recibió porque consideraron que las disculpas fueron suficientes.

Tim Payne Instagram: @timpayne__ Payne se prepara para el debut de Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Instagram: @timpayne__

De ser un jugador desconocido a convertirse en la estrella de internet

El influencer “Elscarso” decidió convertir en protagonista al jugador menos conocido del Mundial 2026, que terminó siendo Tim Payne. Pocas horas después de la publicación del video, otros creadores de contenido se sumaron a lo que empezó como una campaña modesta.

Desde ese momento, los números reflejaron la enorme diferencia que se produjo: pasó de casi cinco mil seguidores en Instagram a contar, de momento, con cuatro millones de cuentas que lo siguen. Además, sus posteos, que antes no llegaban a los 100 likes, hoy superan los 500 mil sin problemas.

A esto hay que sumarle que Nueva Zelanda aprovechó la situación y decidió darle aún más exposición. La FIFA, como previa del Mundial 2026, también le dedicó palabras en sus cuentas y sitio oficial. Sin haber demostrado demasiado en la cancha hasta ahora, Payne ya es una de las caras de la Copa del Mundo.

Fixture de Nueva Zelanda para el Mundial 2026

Ahora, el jugador deberá mostrarles su talento a sus nuevos seguidores dentro de la cancha en el Mundial 2026. Para una selección de la que no se espera mucho, hay una enorme responsabilidad por la exposición que consiguió, pero no será nada fácil: integrará el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto.