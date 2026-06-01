Stéfano Di Carlo confirmó la fuerte limpieza que habrá en River: "Se van a ir 15 jugadores"

El presidente millonario rompió el silencio y aseguró que en el mercado de pases venidero habrá una salida masiva de futbolistas, luego de un 2025 pésimo y un primer semestre flojo en lo futbolístico.

El presidente de River , Stéfano Di Carlo , confirmó este lunes que el club llevará adelante una importante renovación de su plantel profesional y aseguró que ya está tomada la decisión de desprenderse de una gran cantidad de futbolistas en el próximo mercado de pases. "Se van a ir 15 jugadores de River, ya lo decidimos" , afirmó el dirigente al referirse al proceso de reestructuración que prepara la institución.

Las declaraciones se producen en un contexto de análisis interno sobre el rendimiento del equipo y luego de una temporada en la que River alternó buenos resultados con cuestionamientos futbolísticos. La dirigencia considera necesario reducir el número de integrantes del plantel para facilitar la llegada de refuerzos y elevar el nivel de competencia interna.

Di Carlo también reconoció que el funcionamiento del equipo todavía no termina de convencer a los hinchas. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento” , sostuvo el presidente, quien además remarcó que el club ya trabaja en la incorporación de nuevos futbolistas. “River se va a reforzar, eso es un hecho” , aseguró al anticipar movimientos importantes durante la ventana de transferencias. “Nos angustia mucho que River no pueda jugar bien” , opinó.

“He instruido al Director Deportivo para que empiece este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido” , contó el presidente. "Cortaremos una situación que no es sostenible. A todos nos angustia que River no juegue bien y yo no voy a permitir que eso se perpetúe. Hay que intervenir con agresividad" , analizó con vehemencia la situación del plantel.

El dirigente evitó brindar nombres sobre las posibles bajas, aunque sus palabras alimentaron las especulaciones respecto de varios jugadores que perdieron terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses. La depuración del plantel aparece como una de las prioridades de la dirigencia para encarar la segunda parte de la temporada y fortalecer el proyecto deportivo encab

ezado por el entrenador.

En esa línea, River necesita desprenderse de jugadores, sobre todo de aquellos que perciben un alto salario, para poder sumar futbolistas de renombre. “El dato más relevante por el que nadie pregunta es el costo del plantel con contratos laborales. Tenemos que sacar a quince y con ese presupuesto concentrarlo en cinco o siete jugadores”, aseguró el presidente.

Las declaraciones de Di Carlo llegan además pocos días después de concretar uno de los grandes golpes del mercado con la contratación del defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi, una incorporación que refleja la intención de River de combinar experiencia y jerarquía internacional con una renovación profunda de su plantel.

Los que suenan para irse de River