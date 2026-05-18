Miguel Díaz-Canel anticipó "un baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

El presidente cubano advirtió sobre un escenario extremo tras reportes de inteligencia que vinculan a la isla con drones militares. Desde La Habana rechazaron las acusaciones y defendieron su derecho a la defensa.

M iguel Díaz-Canel advirtió sobre un posible "baño de sangre de consecuencias incalculables" ante "amenazas de agresión militar" de Estados Unidos.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel condenó este lunes las “amenazas de agresión militar” de Estados Unidos contra la isla y advirtió que, si se concretan, provocarían “un baño de sangre de consecuencias incalculables ”, en medio de una nueva escalada de tensiones bilaterales.

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Las declaraciones del mandatario cubano se producen tras la difusión de un informe del medio estadounidense Axios que, citando fuentes de inteligencia , aseguró que La Habana habría adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base naval estadounidense de Guantánamo , buques militares estadounidenses y posiblemente Key West , Florida.

La información citada muestra “hasta qué punto la Administración Trump considera a Cuba una amenaza” por los avances en la guerra con drones y la presencia de asesores militares iraníes en la isla, según un funcionario estadounidense.

“Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas”, expresó Díaz-Canel en la red X .

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad…

“Ya la amenaza constituye un crimen internacional”, dijo y planteó que “de materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”.

Díaz-Canel sostuvo que su país “no representa una amenaza” ni tiene “planes o intenciones agresivas” contra EEUU y afirmó que el Gobierno estadounidense “lo conoce bien”.

El mandatario agregó que Cuba, que sufre una “agresión multidimensional”, tiene el “derecho legítimo a defenderse” y que eso no puede usarse como excusa para una guerra.

En el mismo sentido, el canciller Bruno Rodríguez afirmó en X que “Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa”, en línea con la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

“Quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba se valen de cualquier pretexto”, señaló, y cuestionó que se intente justificar un ataque “contrario a la opinión pública mundial”.

La Defensa Civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, en un contexto de creciente crisis con Estados Unidos.

El documento fue distribuido en el marco del ejercicio anual Meteoro, junto al Día Nacional de la Defensa, según el portal DW.

Entre las recomendaciones, se indica preparar un “bolso o mochila” con recursos “indispensables” y un botiquín de primeros auxilios, además de documentos, alimentos, agua, medicamentos y otros elementos básicos para tres días.

El director de la CIA viajó a Cuba en medio de la fuerte escalada discursiva

El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó la semana pasada La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios cubanos en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el gobierno de la isla.

Durante el encuentro, Ratcliffe transmitió un mensaje directo del presidente estadounidense Donald Trump, quien condicionó cualquier avance económico o de seguridad bilateral a que Cuba implemente “cambios fundamentales”.

Así lo confirmó un funcionario de la CIA, quien explicó que Washington solo avanzará hacia una cooperación más profunda si el régimen cubano modifica aspectos centrales de su sistema político y económico.

El viaje de Ratcliffe representó apenas la segunda visita de un director de la CIA a Cuba desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.