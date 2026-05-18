Una escuela de fútbol: todos los DTs argentinos en el Mundial 2026

Durante la competencia, habrá varios entrenadores nacidos en el país, una tendencia que creció en las últimas ediciones del torneo.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y Argentina llegará como una de las grandes protagonistas a la edición más ambiciosa en la historia del torneo de fútbol . Con la obligación de defender la corona que obtuvo en Qatar cuatro años antes, los dirigidos por Lionel Scaloni saben que jugarán un papel muy importante.

Pero no será la única presencia argentina en la competencia, ya que hay una tendencia que lleva tiempo repitiéndose en la Copa del Mundo. Varias naciones confiaron en un entrenador argentino para intentar hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras Lionel Scaloni buscará su segunda conquista en el Mundial 2026, habrá otros compatriotas que intentarán frenar su sueño. De los tres organizadores, Estados Unidos es uno de los que apostó por un argentino para la competencia con Mauricio Pochettino.

Alfaro llega en un gran momento con Paraguay, y en Qatar 2022 ya dijo presente con otro combinado sudamericano.

El ex Tottenham y París Saint-Germain llega con una gran presión, ya que el plan no es solo dar una buena imagen, sino que aspiran a quedarse con el trofeo por primera vez en su historia. A simple vista parece una tarea imposible, pero la preparación se hizo con ese objetivo.

El resto serán representantes de la CONMEBOL, con Marcelo Bielsa como el más conocido de todos. El Loco estará al frente de Uruguay , con un ciclo que en la previa de la Copa del Mundo parece llegar a su peor momento después del gran inicio que tuvo al asumir. Colombia también tomó un camino similar y buscará mejorar su participación de Brasil 2014 con Néstor Lorenzo a la cabeza.

Gustavo Alfaro, que llevó a Ecuador a Qatar 2022, repitió con el regreso de Paraguay al certamen más importante de selecciones. Con un equipo que será un hueso duro de roer, la Albirroja espera ser una de las sorpresas de la competencia. La Tricolor también volverá a ser parte de esta edición, aunque con Sebastián Beccacece como encargado de dar indicaciones. Con un plantel plagado de figuras, es para muchos el favorito de Sudamérica después de Argentina.

Bielsa Cuenta de X: @Uruguay Uruguay será la tercera selección que dirige Bielsa en una Copa del Mundo. Cuenta de X: @Uruguay

El país que más entrenadores aportó en la competencia en el siglo

Mientras que en Corea del Sur-Japón 2002 el único entrenador argentino fue Marcelo Bielsa con la Albiceleste, desde esa edición aumentó la tendencia de apostar por técnicos nacidos en el país, ya que supieron conformar grandes grupos y adaptarse a las necesidades tanto en Eliminatorias como en los Mundiales.

En Alemania 2006, José Pekerman dirigió al combinado nacional, mientras que Ricardo La Volpe hizo lo propio con México, y ambos se cruzaron en octavos. Ese partido se definió de manera sorprendente gracias a un golazo de Maxi Rodríguez.

En Sudáfrica 2010, Bielsa llegó con Chile hasta octavos de final, después de quedar segundo en su grupo por detrás de España. En esa instancia cayó ante Brasil por 3 a 0, pero no fue la única sorpresa que dejó un DT argentino: Gerardo Martino y Paraguay eliminaron a Japón y luego dieron batalla frente a España, que se coronaría campeona.

Embed - Paraguai 0 x 1 Espanha - melhores momentos (GLOBO HD 720p) Copa do Mundo África do Sul 2010

Un penal fallado por Tacuara Cardozo pudo haber cambiado la historia y llevarlos a semifinales. Finalmente, cayeron por la mínima, pero empezaron a subir el valor de los entrenadores nacidos en Argentina para afrontar la Copa del Mundo ¿Y la Albiceleste? Cayó eliminada ante Alemania en cuartos, con Diego Maradona en el banco.

En Brasil 2014, Argentina llegó a la final con Alejandro Sabella, pero cayó ante los Germanos. Por su parte, Jorge Sampaoli llevó a Chile hasta octavos y quedó eliminado por penales ante el local, después de empatar 1 a 1 y fallar una situación clara cerca del cierre del partido. Colombia, con José Pekerman al mando, se enfrentó a la Canarinha en cuartos luego de eliminar a Uruguay en la primera ronda de eliminación directa, aunque también quedó afuera tras caer 2 a 1.

Embed - CHILE VS BRASIL - MUNDIAL 2014 - RESUMEN Y PENALES - CANAL 13

Ya en Rusia 2018, el número fue considerablemente mayor. Egipto de Héctor Cúper y Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi compartieron la Zona A junto al organizador y Uruguay. El duelo entre ambos fue para el ex entrenador de Chile, por 2 a 1, en un partido en el que ninguno llegaba con chances de avanzar a la siguiente ronda, ya que fue en la última jornada y ambos arrastraban dos derrotas.

Argentina, por su parte, quedó afuera en octavos de final ante Francia con un Sampaoli que se fue por la puerta de atrás y en medio de muchas polémicas. Cuatro años más tarde y con Scaloni, se tomaría revancha en tierras árabes al derrotar a los Le Blues en la final de Lusail.

Aunque no fue toda la acción argentina en Qatar 2022: Gerardo Martino se quedó en fase de grupos con México, tras perder ante la Albiceleste y colocarse detrás de Polonia en la tabla. Pese a superar por 2 a 1 a Arabia Saudita, la igualdad sin tantos ante los polacos y la diferencia de gol no lo ayudaron. Por su parte, Alfaro y Ecuador tampoco avanzaron la primera ronda, ya que cayeron ante Senegal pese a superar a Qatar y empatar 1 a 1 con Países Bajos.