El invento perfecto para los amantes del trekking: el bastón multiuso que se adapta a cualquier terreno + Agregar ámbito en









Quienes disfrutan de los senderos encontrarán en este dispositivo al socio perfecto para realizar grandes caminatas sin una mochila pesada.

Este accesorio cumple varias funciones que evitarán cargar la mochila de quienes practiquen esta actividad. Talo

El trekking es una actividad que practican millones de personas en todo el mundo y no siempre exige recorrer senderos de gran dificultad. Para quienes buscan caminos más largos o desafiantes, el equipamiento cobra más importancia por dos motivos: hay que llevar lo necesario, pero sin cargar de más durante varias horas de caminata.

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Talo fue pensado justamente para ese tipo de salidas. No es solo un bastón de apoyo, aunque esa sigue siendo su función principal. Su estructura incorpora distintos módulos que permiten llevar varias herramientas en una misma pieza y reducir parte de la carga durante el recorrido.

Talo presenta varias funciones que serán ideales para los amantes del trekking. Talo De qué trata este bastón perfecto para senderismo Talo se arma con cinco secciones que, una vez unidas, forman el bastón. Dentro de cada una hay espacio para guardar una herramienta, por lo que los mismos tramos que sirven para caminar se aprovechan para llevar otros elementos.

Antes de salir se debe elegir qué guardar y qué dejar afuera. No hace falta llevar siempre todo el conjunto, ya que cada módulo puede prepararse en función de lo que pueda hacer falta durante esa caminata.

El largo también se puede adaptar. Los cinco tramos originales forman la estructura básica, pero es posible sumar otros para conseguir un bastón más alto. Cuando termina la salida, todas las piezas vuelven a separarse y ocupan menos lugar entre el equipaje.

Las características claves de este invento Con sus cinco secciones colocadas, Talo mide 102 centímetros y pesa 164 gramos. Está fabricado con una aleación de aluminio, mientras que el mango tiene un revestimiento antideslizante para mejorar el agarre. A lo largo de la estructura suma bandas reflectantes que ayudan a verlo mejor cuando hay poca luz. La parte inferior está preparada para avanzar por grava, barro o nieve. Una punta de metal resistente da apoyo sobre superficies irregulares y, un poco más arriba, una pieza desmontable ayuda a evitar que el agua o el barro terminen salpicando la ropa. Entre las herramientas que puede llevar hay un encendedor, un silbato, una punta de destornillador, una pequeña sierra, una punta para pescar y dos tipos de cuchilla. El equipo incluye además una luz LED, un soporte para celular y un adaptador roscado de 1/4 de pulgada. Arriba tiene una rosca donde se pueden colocar varios de esos accesorios. La luz sirve para iluminar durante una parada, el teléfono puede quedar sujeto para consultar un mapa y también hay lugar para montar una cámara de acción. Con el adaptador y el soporte para celular, el bastón incluso puede usarse para sacar fotos a distancia. Su precio previsto es de u$s89 con todos los elementos incluidos.