Domingo Solidario a beneficio del Hospital Garrahan: Los Auténticos Decadentes, Mike Amigorena y más

Una jornada solidaria que combinará música, arte y actividades para toda la familia, con un objetivo central: colaborar con el Hospital Garrahan y llevar alegría a los chicos que se encuentran allí.

Este domingo 30 de agosto se dará una jornada de solidaridad a beneficio del Garrhan.

El próximo domingo 30 de agosto, de 16 a 21 horas, Espacio Pinta será escenario de una jornada solidaria que combinará música, arte y actividades para toda la familia, con un objetivo central: colaborar con el Hospital Garrahan y llevar alegría a los chicos que se encuentran allí.

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La propuesta contará con la participación de Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena , junto a artistas plásticos y músicos invitados, en una tarde pensada para compartir, disfrutar y, sobre todo, ayudar.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la pintura en vivo, con diferentes artistas plásticos creando obras especialmente para la ocasión. Las pinturas realizadas durante el encuentro serán sorteadas entre quienes se acerquen con una donación.

La música también tendrá un lugar central con un "Acusticazo" con amigos, mientras que el DJ Francés estará a cargo de musicalizar la jornada.

Además, habrá sorteos y un espacio especialmente pensado para las familias, con mesas preparadas con pinturas, pinceles y papel para que grandes y chicos puedan compartir una actividad creativa.

Cabe destacar que esta iniciativa solidaria tuvo una edición en 2025, con gran convocatoria, reuniendo a artistas, músicos, familias y público en torno a una misma causa.

A partir de aquella experiencia, la propuesta vuelve a encontrarse este año para renovar el compromiso y seguir transformando el arte, la música y el encuentro en herramientas concretas de solidaridad.

Cómo participar del Domingo Solidario a beneficio del Garrahan

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa podrán acercar juguetes y elementos destinados a los pacientes del Hospital Garrahan.

La invitación es abierta a todos aquellos que quieran ser parte de una tarde diferente, donde el arte y la música se transforman en una oportunidad concreta para acompañar a quienes más lo necesitan.

Donaciones

Se sugieren: Pelotas, burbujeros, instrumentos musicales, juguetes a cuerda, palitos chinos, tangram, jenga, encastre, rompecabezas, artículos de librería.

Requisitos clave:

Los juguetes deben ser NUEVOS.

NO se aceptan peluches ni juguetes a pila.

Domingo Solidario en Espacio Pinta (Lerma 653, Palermo) - Entrada Libre y Gratuita - Ingreso con Donación.