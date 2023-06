“El musical ‘Matilda’ es el cierre de la pandemia”

“Matilda es el gran regreso del musical a la Argentina”, dice Ariel Del Mastro , director del espectáculo para el que se unió un buen número de productores, entre ellos Carlos Rottemberg, quien lo calificó como “El cierre de la pandemia”. En diálogo con este diario, el productor consideró: “Es la inversión mayor en un escenario por solo dos meses, junio y julio. Costará entre 800 mil y un millón de dólares por la temporada pero es lógico si pensamos que estamos ante un musical nacional con factura internacional. La cena del domingo con el equipo fue de 174 comensales. No lo viví en 48 años de profesión y casi mil estrenos. Tuvimos que unirnos cuatro empresas para hacerlo y tenemos en cuenta ofrecer entradas a 4000 pesos para abarcar a la mayor cantidad de familias”.

“Es la apuesta de teatro más fuerte que se gestó en pandemia y es cierto que estamos viviendo dos Argentinas, la de la crisis vs. la locura de venta de entradas paras recitales y estadios. Pero esto es teatro y no hay antecedentes de abrir una sala como el Gran Rex de miércoles a domingos no siendo vacaciones de invierno. Una cosa es trabajar con los chicos sin clases como en el receso escolar, e inclusive en verano como ocurrió este año. Este es un espectáculo familiar que se disfruta a partir de los seis años. Estamos pisando las 40 mil entradas, un número que para teatro es muchísimo sin ser estadio, ni recital, ni programa de TV”. Dialogamos con Ariel Del Mastro sobre el aspecto artístico de “Matilda”.