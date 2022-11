El oficialismo completo sancionó el Presupuesto 2023 en la Cámara alta (críticas a Macri y aval al FMI)

La oposición no estuvo presente en el recinto debido a la guerra por el Consejo de la Magistratura (ver página 10). La peronista cordobesa anti K Alejandra Vigo, también se ausentó y manifestó vía redes sociales: “El oficialismo nuevamente enrareció el manejo parlamentario y no estaban dadas las condiciones para debatir un temario que no fue el planteado desde un principio. Por esta razón decidió no dar quorum ni participar de la sesión”.

“Este presupuesto propone converger a la estabilidad económica, la recuperación de los ingresos y al fortalecimiento de los mercados, tanto internos como externos del país. Para eso, fija objetivos centrales para fomentar el orden fiscal, el superávit fiscal, fortalecer las reservas y generar un desarrollo con inclusión social”, señaló ayer Guerra.

Por otra parte, el legislador riojano dijo: “El proyecto que estamos tratando es acorde al contexto en el cual proviene y se encuentra nuestro país. Es un presupuesto realista en la cual financia los servicios esenciales y las políticas definidas como un plan de gobierno, pero en un marco de restricciones que están dados por un contexto mundial muy influenciado”.

El Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de $218,90 y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%. Además, la iniciativa incluye un guiño más que generoso a Camioneros -alivio en Ganancias-, una tasa en pasajes para reforzar los gastos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria -pedido en Diputados por la camporista Paula Penacca-, y un plan muy amplio de cuotas -96- para que provincias abonen deudas por energía, entre otras cuestiones.

Acuerdos

Durante la sesión de ayer el oficialismo logró, tras varios intentos -pujas dentro de su propio interbloque-, aprobar a tres vocales de la Cámara de Apelaciones de Luis Piedra Buena (Santa Cruz), tema solicitado y empujado en las sombras por Cristina de Kirchner.

Llamado para Alberto

En la previa de la sesión se conoció una resolución de ambas Cámaras del Congreso que dispone “un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes” que “ascenderá a la suma de $30.000 y que regirá desde el mes de noviembre de 2022”. Quedan “excluidos los legisladores, las autoridades superiores y la planta política”.

La medida, que fue establecida un día antes del acto que encabezará Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia, donde será la única oradora, suma presión al presidente Alberto Fernández, que al igual que la CGT no avalan esta idea y prefieren no interferir en la dinámica de las paritarias.

Sesiones eternas

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara baja empezó a analizar ayer varios proyectos que proponen agilizar el desarrollo de las sesiones de ese Cuerpo para evitar sesionar a la madrugada y ordenar el debate parlamentario. En las próximas semanas se buscará un dictamen.