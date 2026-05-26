El exdelantero de River que no fue citado al Mundial 2026 con Colombia y expresó su tristeza + Agregar ámbito en









Rafael Santos Borré, delantero del Internacional de Porto Alegre, mostró su descontento por no participar en la nueva cita mundialista, pero le envió apoyo a sus compañeros.

Rafael Santos Borré se pierde el Mundial con Colombia NA

Tras quedar afuera de lista la selección de Colombia para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el exdelantero de River, Rafael Santos Borré, expresó su tristeza "por no cumplir su sueño". En una historia de Instagram se lamentó por no estar entre los convocados, "pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”.

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Este lunes, Néstor Lorenzo dio a sus 26 convocados dejando afuera al exRiver, pero, aún así, salió a respaldar a los que sí irán: “Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más”. Acumula apenas 6 tantos en 44 cotejos, y no convierte hace dos años, mientras que su principal rival por el lugar en el ataque de la selección colombiana, Luis Suárez, convirtió 36 goles en el Sporting de Lisboa.

Su nivel en el Internacional de Porte Alegre no ayudó tampoco para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo. En esta temporada fue de mayor a menor. Al principio era titular indiscutible hasta que el jugador brasileño Alerrando le quitó el lugar. En este periodo, marcó 8 goles y repartió 2 asistencias en 26 partidos.

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Quienes serán los jugadores de Colombia que van al Mundial 2026 Lorenzo convocó una conferencia de prensa para presentar a sus 26 seleccionados para esta Copa del Mundo, con cinco jugadores del fútbol argentino en la lista.

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

(Atlas), (Vélez Sarsfield) y (Atlético Nacional). Defensores: Jhon Lucumí (Bolonia), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Independiente) y Déiver Machado (Nantes).

(Bolonia), (Galatasaray), (Cruz Azul), (Cagliari), (Crystal Palace), (Mallorca), (Independiente) y (Nantes). Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United), Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander) y Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense) .

(Minnesota United), (Benfica), (Crystal Palace), (Flamengo), (River Plate), (River Plate), (Racing de Santander) y (Atlético Paranaense) . Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Real Betis) y Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama). image Los rivales de Colombia en el Mundial 2026 La selección cafetera, finalista de la Copa América 2024 y tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, llegan con las ilusiones frescas para intentar superar a su mejor resultado conseguido en Brasil 2014: el quinto puesto. Este Mundial formará parte del Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Vs Uzbekistán . Miércoles 17 de junio a las 23 horas

. Miércoles 17 de junio a las 23 horas Vs RD Congo. Martes 23 de junio a las 23 horas

Martes 23 de junio a las 23 horas Vs Portugal. Sábado 27 de junio a las 20:30 horas