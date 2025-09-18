En agosto hubo un superávit fiscal primario de $1.556.864 millones y volvió a ser positivo el resultado financiero

De este modo, en los primeros ocho meses del año el superávit primario alcanzó aproximadamente el 1,3% del PBI y el saldo financiero representó el 0,4% del producto.

El Sector Público Nacional volvió a registrar un superávit fiscal primario en agosto , el cual se incrementó 30% en términos reales , respecto del mismo mes de 2024. Asimismo, el resultado financiero volvió a ser positivo tras el "rojo" de julio.

Según los números oficiales del Ministerio de Economía, la balanza fiscal sin contar con los intereses de la deuda arrojó un saldo favorable de $1.556.864 millones . Al agregar dichos pagos, el número se reduce a $390.301 millones .

De este modo, en los primeros ocho meses del año el superávit primario alcanzó aproximadamente el 1,3% del PBI y el saldo financiero representó el 0,4% del producto.

Los datos fueron celebrados por el presidente Javier Milei en sus redes, quien el pasado lunes, en la presentación del Presupuesto 2026, hizo del equilibrio fiscal el eje de su discurso al sostener que esta es la "solución definitiva para los problemas de Argentina".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que "frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos".

"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PBI", agregó.