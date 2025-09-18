¡Atención Cuenta DNI! Este fin de semana regresa el descuento más esperado a la billetera virtual







La app del Banco Provincia regresa con una nueva jornada de ahorro y los usuarios podrán obtener hasta 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas.

La promoción solo aplica pagando con QR o Clave DNI en comercios adheridos y el reintegro se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Los fines de semana de septiembre vuelven a ser la oportunidad ideal para aprovechar descuentos imperdibles a través de las distintas billeteras virtuales, herramientas ágiles, prácticas y seguras para realizar compras cotidianas, pagar servicios y hacer transferencias entre conocidos. Entre ellas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, destaca por ofrecer beneficios exclusivos a sus 10 millones de usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta se consolidó como una de las preferidas por quienes buscan ahorrar en el supermercado, comercios de cercanía y, ahora, también en carnicerías, granjas y pescaderías. ¡Descubrí los detalles de la promoción más esperada por todos los bonaerenses!

Cuenta DNI septiembre

Cuenta DNI: descuento en carnicerías, pescaderías y granjas Durante el próximo sábado 20 de septiembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona, que se alcanza con consumos de $17.000.

La promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. No rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.

La devolución se verá reflejada en los movimientos de la plataforma dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, y la promoción está destinada exclusivamente al consumo familiar. Para saber qué comercios participan, los clientes pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia, donde figura el listado completo. Otros beneficios de Cuenta DNI Comercios de cercanía : obtené un 20% de descuento todos los viernes . El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, que equivalen a $20.000 en consumos.

: obtené un todos los . El tope de reintegro es de por jornada, que equivalen a $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : aprovechá un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: aprovechá un todos los días. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas: accedé a un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).