ARCA comenzó a devolver percepciones por consumos en dólares: cuándo impactan en tu cuenta

ARCA inició el envío de notificaciones aprobando u objetando las solicitudes de los contribuyentes para la devolución de sus percepciones por consumos en dólares.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comenzó con la devolución de las percepciones por compras con tarjeta en dólares, adquisición de divisas para atesoramiento o gastos en el exterior . En efecto, el organismo ha iniciado el proceso de notificación de aprobación del procedimiento para aquellos que lo solicitaron. Las notificaciones llegan al Domicilio Fiscal Electrónico o DFE y, una vez recibidas, dentro de los 3 días hábiles siguientes se acreditan en la cuenta de CBU informada por el contribuyente.

ARCA informó además que las devoluciones se están realizando de forma escalonada y dividiendo o agrupando a los contribuyentes cada día. La devolución de percepciones no solo contempla el capital, sino también los intereses generados desde el momento en que se presentó la solicitud hasta el momento en que efectivamente se cobra . Aún así, sobre los intereses creados se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias . Es decir, que no serán percibidos en su totalidad.

El envío de la solicitud generalmente se realiza una vez concluido el el año calendario en el que se produjo la percepción . Para ello, es necesario cumplir ciertos requisitos y completar algunos formularios. Luego, el organismo evalúa cada caso si efectivamente se procederá a la devolución solicitada. Para ello, ARCA realiza controles y verificaciones y en caso de encontrar inconsistencias, la solicitud es considerada improcedente. En ese caso, el contribuyente será notificado a su Domicilio Fiscal Electrónico o DFE.

Tener CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior .

y . Declarar una CBU habilitada para devoluciones.

habilitada para devoluciones. Constituir Domicilio Fiscal Electrónico.

Ahora bien. Estos tres pasos "administrativos" no determinan el perfil de aquellos que efectivamente podrán recibir la devolución de sus percepciones. En ese sentido, podrán percibir la devolución quienes:

No estén inscriptos en Ganancias, ni deban inscribirse.

Estén inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales, por percepciones con código 219.

No estén inscriptos en Bienes Personales, ni deban inscribirse.

Estén inscriptos en Bienes Personales pero no en Ganancias, por percepciones con código 217.

Trabajen en relación de dependencia y no sufran retenciones de Ganancias por su empleador.

Trabajen en relación de dependencia y, aun sufriéndolas, hayan tenido percepciones con código 219.

El procedimiento es sencillo. Dentro del portal de ARCA es necesario ingresar con tu clave fiscal al servicio "Devolución de percepciones" y seleccionar luego las las percepciones informadas por ARCA. En caso de ser necesario, deberás agregar de forma manual y junto con la documentación que lo respalde, aquellas percepciones que no hayan sido informadas. Finalmente, presentar la solicitud a la espera de la evaluación de ARCA.

ARCA podrá evaluar y, si es necesario, derivar el trámite a fiscalización si ve que hay inconsistencias. Para realizar el seguimiento del trámite podes ver el estado de solicitud desde el mismo portal y si encontras algún error como datos mal cargados podes arreglarlo, cuanto antes lo hagas mejor.

ARCA ya devolvió $115.541 millones en percepciones del dólar tarjeta

A pesar de que ARCA comenzó a realizar las devoluciones que las personas solicitaron, aún queda devolver un monto grande. Durante el año 2024, la agencia devolvió $115.541 millones y en los primeros meses del 2025, el monto es de $82.351 millones. Pero todavía queda devolver $1.453 millones correspondientes al año pasado y $9,9 millones que son de los primeros meses del corriente año.

Este sistema de devolución le permite a los contribuyentes percibir la recuperación de montos que a veces pasan por algo. Si una persona realiza el trámite con tiempo y carga de manera correcta los datos, puede lograr recibir lo que le corresponde.