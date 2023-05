En Chubut, el líder de los petroleros pega el salto al PRO y será candidato a diputado nacional

“Para cambiar las cosas y dar la pelea tenemos que unirnos por objetivos comunes. Eso estamos haciendo, queremos representar a los comodorenses y unir fuerzas. Tenemos mucho en común, defender la Cuenca del Golfo San Jorge, las fuentes de trabajo y el crecimiento de nuestra ciudad”, sostuvo la legisladora PRO.

Se trata de un golpe duro para el peronismo. El sindicato es uno de los más fuertes a nivel local y siempre supo acomodarse a tiempo de acuerdo a los nuevos tiempos políticos. En otras palabras, siempre se acomodó en favor de quien resultaría ganador. Por lo que el acuerdo conlleva esa probabilidad como marca de agua.

Ávila siente que fue dejado de lado por el peronismo local y también en la mirada nacional por lo que consumó el pacto con el partido amarillo y ahora apunta a agosto para dar una pelea que no contará con la fuerza de la elección provincial que ya se verá a cabo el 30 de julio. El dirigente está convencido de que no tendrá rival en una PASO dado que ya cosechó el acompañamiento de Larreta y Bullrich. Sin embargo, no todo está dicho. Sucede que desde el radicalismo no todos están de acuerdo con su postulación y también buscan tener una representación propia al frente luego de dejar en manos del senador Nacho Torres la puja por el sillón provincial.

El sindicalista dará a conocer su lanzamiento esta semana en un acto que contará con la visita de dirigentes de peso provincial con el fin de comenzar a dar una pelea en la que se medirá con el actual gobernador. Ambos en el marco de una elección nacional que, en la actualidad local, parece haber quedado lejos de la consideración general.