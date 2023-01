En Italia premiaron a Kevin Spacey

“Mi vida va por delante. Nunca me he escondido, no he vivido en una cueva. He ido al restaurante, he visto a mis amigos, me he reunido con personas que me han defendido y apoyado”, declaró ante la prensa italiana.

El viernes, Spacey se declaró no culpable de siete nuevos cargos de abusos sexuales en el Reino Unido, meses después de haber negado otras acusaciones similares.

El actor, dos veces ganador del Oscar (por “Belleza americana” y “Los sospechosos de siempre”), ya fue procesado por cuatro supuestas agresiones sexuales contra hombres entre marzo de 2005 y abril de 2013, cuando era director del teatro londinense Old Vic.

En total, debe responder por doce cargos relacionados con agresiones sexuales contra cuatro hombres, de 2001 a 2013. El proceso, que se celebrará en el Reino Unido el próximo junio, tratará sobre todos esos casos. En Italia filmó también una película, el año pasado, con dirección de Franco Nero.