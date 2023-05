En suspenso ante la comisión, Marchi ratificó a Lijo sus denuncias contra la Corte

La comisión pudo haberse despedido de Marchi sin saberlo: en su declaración testimonial de 4 horas frente al juez, el exadministrador no solo propuso una batería de medidas de prueba, sino que solicitó volver a ser convocado para abundar en detalles una vez que el juzgado se haga de la documental. Eso podría condicionar, en términos legales, una nueva asistencia como testigo a la comisión donde la Coalición Cívica –enemiga declarada del ahora exhombre fuerte de la Corte- lo esperaba con el cuchillo entre los dientes. Cuánto difiere Lijo la nueva convocatoria es un paso a observar que puede incidir en el cronograma que la comisión se planteaba, con optimismo, para la semana próxima.

En lo sustancial, Marchi expuso ante Lijo toda la serie de irregularidades que había enumerado el martes pasado ante los Diputados . Y volvió a apuntar sus cañones con más ferocidad hacia Silvio Robles, principal colaborador de Rosatti, a quien ahora ya lo responsabiliza por su salida del máximo Tribunal y su confinamiento a la Cámara de la Seguridad Social. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones de reservas y cero pesos de deuda se me haya trasladado sin avisarme nada”, inició su declaración. Conectó este hecho a la presentación del “Informe Marchi”, donde se acumulaban la serie de irregularidades detectadas por auditoría en la Obra Social, un aspecto que resulta de lo más espinoso para la Corte y sobre el que percute la el oficialismo en la comisión de juicio político, que encontró en Marchi un manantial de información.

Para la oposición, encabezada por el “lilito” Juan Manuel López, Marchi cometió falso testimonio y hasta pudo haberse autoincriminado de delitos. Marchi relató cuáles fueron los alcances de sus sucesivos informes de supervisión y enfatizó que el “control” de la obra social estaba en manos de Maqueda. Detalló la serie de acordadas y resoluciones que contextualizaban la historia administrativa de la gestión de la obra social, hegemonizada por el ultra cuestionado Aldo Tonón. La presencia de Marta Herrera Alem, su secretaria, reforzaría la influencia de Maqueda en su funcionamiento. Dio a entender que luego de que Rosatti designara a Mariano Althabe, el binomio Rosatti-Maqueda no quedó el mando. Marchi va a la guerra con la Corte en un punto: él responsabiliza a los ministros y la mayoría le apunta a él por la línea de dependencia del organigrama. “Si (mi) administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mí mismo”, le dijo Marchi al juez. Retomó –pero con mayor nivel de detalle- lo que denunció como “la informalidad de la Corte”, achacando a Robles un manejo verbal a todos los funcionarios y en nombre de la mayoría. Lo responsabilizó de designar personal en áreas clave.