ABB certificó su planta de electrificación en Tucumán con el sello "Mission to Zero"

ABB Argentina alcanzó un nuevo hito en su estrategia global de sustentabilidad al obtener la certificación internacional “Mission to Zero” para su planta industrial de Electrificación ubicada en Bella Vista, provincia de Tucumán . El reconocimiento convierte al establecimiento en uno de los primeros 35 sitios productivos del grupo a nivel mundial en alcanzar este estándar, sobre un total de 170 fábricas que la compañía opera en distintos países.

La certificación es el resultado de una inversión superior a u$s200.000 y forma parte del programa global Mission to Zero™ , con el que ABB busca reducir sus emisiones de carbono en un 80% para 2030 y alcanzar la neutralidad total en 2050 , tomando como base los niveles de 2019. Desde Tucumán, la empresa abastece con productos de baja tensión a toda América Latina, bajo los mismos estándares de calidad, eficiencia y trazabilidad que rigen en sus plantas de Europa, Asia y América del Norte.

Para ABB , el logro tiene además un fuerte impacto estratégico en el escenario local. “Esta certificación refuerza nuestro posicionamiento como partner tecnológico sustentable clave para los proyectos que se están desarrollando en Argentina, especialmente en los sectores de minería y energía, donde la sostenibilidad certificada es un requisito cada vez más relevante”, afirmó Giselle Somale , Country Holding Officer de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay.

La planta de Bella Vista se consolidó como una referencia nacional en gestión ambiental y excelencia operativa. Además de la certificación Mission to Zero, el sitio obtuvo la certificación UL2799 “Zero Waste to Landfill” en categoría Silver, tras alcanzar un 91,4% de reutilización, reciclaje o recuperación de residuos , evitando su disposición final en vertederos.

Este nuevo reconocimiento se apoya en una trayectoria sostenida de gestión certificada. Desde hace más de diez años, la planta cuenta con la cuádruple certificación ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente), ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) y ISO 50001 (Eficiencia Energética), lo que refleja un compromiso continuo con los más altos estándares internacionales.

Energía renovable, electrificación y eficiencia

El camino hacia las operaciones con cero emisiones se sostiene sobre una estrategia integral que combina generación de energía limpia, electrificación de procesos y digitalización. Actualmente, el 100% de la energía consumida en la planta es de origen renovable: un 15% se genera mediante paneles solares propios, con una capacidad instalada de 90 kWh, mientras que el 85% restante proviene de la red eléctrica local, certificada como energía limpia bajo el esquema I-REC, con emisiones cero.

A esto se suma la transición total hacia la electromovilidad interna, con carretillas elevadoras eléctricas, dos puntos de carga instalados y la incorporación de un vehículo utilitario 100% eléctrico para el delivery local. En paralelo, se avanzó en la modernización de los sistemas productivos con motores de alta eficiencia IE4 en los compresores de aire y la implementación de iluminación LED en todas las instalaciones.

La gestión energética se complementa con un sistema digital inteligente que permite monitorear en tiempo real la producción, el consumo y el almacenamiento de energía, optimizando el desempeño mediante algoritmos de aprendizaje automático. “Estamos orgullosos de alcanzar esta certificación, que es el resultado del trabajo en equipo y de la convicción de ABB por lograr operaciones con cero emisiones”, señaló Adrián Marras, director regional de Electrificación.

Un proyecto con impacto regional y proyección futura

Desde la conducción local destacan que el proyecto trasciende el ámbito industrial y se proyecta como un modelo escalable. “Este es un hito para la operación en la región y para la provincia de Tucumán en particular. Queremos convertirlo en un modelo de éxito que marque el inicio de una transformación profunda en la electrificación de toda la cadena productiva”, afirmó Augusto Cecilia, director de la planta Bella Vista.

El directivo remarcó además el potencial de expansión del sistema de generación solar: la ingeniería desarrollada permite integrar nuevas tecnologías propias y contempla la posibilidad de inyectar energía al sistema eléctrico local en momentos de menor consumo, fortaleciendo la red y mejorando la eficiencia general.

ABB en Argentina: un siglo de compromiso industrial

Con más de 100 años de presencia en el país, ABB se consolidó como un socio estratégico de la industria argentina. Actualmente emplea a más de 500 colaboradores y brinda soluciones de electrificación, automatización, motores eléctricos y robótica para los principales sectores industriales y de servicios.

La planta de Bella Vista, con 4.500 metros cuadrados distribuidos en tres naves y un equipo de más de 140 trabajadores, fabrica interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, contactores y capacitores que abastecen tanto al mercado argentino como a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y al centro de distribución de Miami, en Estados Unidos.

La certificación Mission to Zero posiciona a ABB Argentina no solo como un actor industrial de escala global, sino como un referente concreto de cómo producir con competitividad, innovación y responsabilidad ambiental desde el interior del país.