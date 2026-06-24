AlmaSADI: Gobierno recibió ofertas por u$s8.200 millones para sumar baterías (BESS) al sistema eléctrico nacional

La licitación AlmaSADI despertó un fuerte interés privado: 37 empresas presentaron 232 proyectos por 8.230 MW de almacenamiento, más de once veces el objetivo inicial de 700 MW.

AlmaSADI. Estos sistemas se los conoce como BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés) y funcionan con baterías que guardan electricidad para utilizarla posteriormente.

El Gobierno realizó la apertura de los sobres económicos de la licitación AlmaSADI , el proceso destinado a incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La convocatoria recibió ofertas por 232 proyectos equivalentes a 8.230 MW de potencia , con un interés potencial de inversión cercano a u$s8.200 millones .

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La cifra superó ampliamente el objetivo establecido en esta primera etapa del proceso, que contempla la adjudicación de 700 MW de almacenamiento con una inversión estimada de alrededor de u$s700 millones . Según el Gobierno, el nivel de participación que fue 11 veces mayor a la potencia buscada refleja el interés del sector privado, tanto nacional como internacional, por desarrollar infraestructura energética en Argentina.

Las propuestas fueron presentadas por 37 empresas y abarcan prácticamente todas las regiones del país. La mayor concentración de potencia ofertada se registró en el NEA , con proyectos ubicados en Chaco y Formosa que suman 1.790 MW distribuidos en 62 iniciativas ; seguido por Buenos Aires , con 1.960 MW y 42 proyectos , y el NOA , con 1.435 MW a través de 37 propuestas .

También se recibieron ofertas para nodos ubicados en las regiones Litoral, Centro, Cuyo y Pampa , con el objetivo de reforzar las áreas donde el sistema eléctrico presenta mayores restricciones operativas y donde la incorporación de almacenamiento puede mejorar la estabilidad de la red.

Según el detalle de ofertas presentado en la licitación AlmaSADI al que accedió Energy Report , los 8.230 MW ofertados se distribuyeron entre distintas regiones del país a través de 232 proyectos , con valores ponderados que oscilaron entre u$s9.917 y u$s11.194 por MW-mes según la zona.

La mayor concentración de potencia quedó en el corredor NEA Chaco–Formosa, con 1.790 MW distribuidos en 62 proyectos y un valor ponderado de u$s11.194/MW-mes; seguido por Buenos Aires, con 1.960 MW y 42 proyectos a un valor de u$s10.304/MW-mes.

En el NOA se presentaron 37 proyectos por 1.435 MW, con un valor ponderado de u$s10.410/MW-mes, mientras que el Litoral sumó 1.525 MW entre Entre Ríos y Santa Fe, con 48 iniciativas y valores de entre u$s10.534 y u$s10.817/MW-mes.

También hubo ofertas en Centro (Córdoba y San Luis), Cuyo y Pampa, completando un mapa nacional de almacenamiento con un precio promedio ponderado de u$s10.568/MW-mes.

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Cómo se distribuirán los 700 MW

La licitación apunta a reforzar regiones donde el sistema eléctrico presenta mayor fragilidad. El Litoral y el Noreste argentino concentrarán el mayor volumen de potencia adjudicada.

La distribución prevista es la siguiente:

Buenos Aires (sin AMBA): 150 MW

Centro: 100 MW

La Pampa: 50 MW

Litoral: 220 MW

Noreste argentino (NEA): 250 MW

Noroeste argentino (NOA): 120 MW

En conjunto, el Litoral y el NEA concentrarán el 65% de la potencia total licitada, reflejando los problemas estructurales de infraestructura eléctrica en esas regiones.

¿Qué son los BESS?

Estos sistemas se los conoce como BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés) y funcionan con baterías que guardan electricidad para utilizarla posteriormente. Estos sistemas BESS son cruciales para la gestión eficiente de la energía, especialmente en la integración de energías renovables y la estabilización de redes eléctricas.

Cuando se necesita energía, el BESS libera la electricidad almacenada, ya sea para alimentar hogares, negocios o la red eléctrica.

Entre los beneficios, se destaca que los BESS ayudan a reducir picos de consumo, proporcionan respaldo en caso de cortes de energía, optimizan el uso de energías renovables y contribuyen a la reducción de emisiones de carbono.

Con la apertura de los sobres económicos finalizada, CAMMESA avanzará ahora con la evaluación técnica y económica de las propuestas, previo a la adjudicación de los 700 MW previstos, que está programada para los primeros días de julio.

Los sistemas de almacenamiento mediante baterías de última generación permiten responder en segundos ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho eléctrico y sumar reservas estratégicas para operar con mayor seguridad. De esta manera, contribuyen a reducir la probabilidad de interrupciones y mejorar la calidad del suministro.

Cuándo comenzarán a operar los proyectos

El cronograma establece que el 1 de enero de 2027 será la fecha objetivo para iniciar el cómputo contractual. En tanto, el 31 de diciembre de 2029 se fijó como plazo máximo para la habilitación comercial de los proyectos adjudicados.

Los proyectos deberán tener entre 10 MW y 150 MW de potencia, dependiendo de los nodos de conexión definidos en la licitación. Además, se establece que las baterías deberán garantizar la provisión de potencia durante al menos cuatro horas consecutivas.

La licitación forma parte del plan impulsado por el Gobierno desde 2024 para fortalecer la infraestructura eléctrica, aliviar las restricciones del sistema y acompañar el crecimiento de la demanda.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es avanzar en inversiones que permitan modernizar una red que durante las últimas décadas no tuvo la expansión necesaria para adaptarse a los nuevos requerimientos del consumo y la generación eléctrica.