El Gobierno oficializó nuevos aumentos de luz y gas que regirán desde agosto

El ENRGE aprobó los nuevos cuadros tarifarios para electricidad y gas en el AMBA. Las subas alcanzan a usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN y comienzan a regir desde el 1 de agosto.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas que comenzarán a aplicarse desde el 1 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las nuevas tarifas eléctricas fueron aprobadas mediante las Resoluciones 374/2026 y 375/2026 , publicadas en el Boletín Oficial , que establecen los valores que deberán aplicar Edesur y Edenor , respectivamente.

De acuerdo con las resoluciones, los usuarios de Edenor tendrán un incremento promedio del 1,78% , producto de la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD) , mientras que los clientes de Edesur afrontarán una suba promedio del 1,71% .

Las medidas mantienen vigente el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , por lo que continuarán diferenciándose los valores según el nivel de ingresos y consumo de cada usuario. El alcance de los nuevos cuadros tarifarios también comprende a usuarios residenciales con y sin subsidios, clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Las resoluciones también actualizaron el Valor Agregado de Distribución (VAD) , que quedó fijado en $69,394 para Edenor y $63,540 para Edesur . Además, establecen los valores aplicables al sistema de medición autoadministrada y los montos correspondientes al Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y al Costo de la Energía No Suministrada (CENS) .

Asimismo, las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en al menos dos diarios de circulación en sus respectivas áreas de concesión dentro de los cinco días posteriores a la notificación de las resoluciones.

En paralelo, el ENRGE también aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural que regirán desde agosto para las distribuidoras Metrogas y Naturgy BAN.

La normativa dispone que las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones previstas por el régimen de subsidios energéticos, identificando esos conceptos de manera diferenciada en las boletas.

Para los usuarios residenciales sin subsidios, los nuevos cuadros establecen cargos fijos y variables diferenciados según la categoría de consumo y la subzona. En el caso de Metrogas, para la categoría R1 el cargo fijo será de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el cargo variable será de $155,74 y $157,32 por metro cúbico, respectivamente.

En tanto, para los usuarios de Naturgy BAN, el cargo fijo mensual parte de $4.350,12 para la categoría inicial y alcanza los $103.928,59 en los mayores niveles de consumo. El cargo variable se fijó en $208,66 por metro cúbico, al que se aplican los componentes previstos para el cálculo del precio final del servicio.

Las resoluciones también contemplan cuadros tarifarios específicos para entidades de bien público y clubes de barrio y de pueblo, con cargos fijos y variables diferenciados de acuerdo con la normativa vigente.