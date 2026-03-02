El Gobierno lanza una licitación por 700 MW de almacenamiento eléctrico con contratos a 15 años

El programa AlmaSADI busca instalar baterías a gran escala para reforzar nodos críticos del sistema eléctrico argentino y reducir cortes de suministro. Se estima una inversión cercana a u$s700 millones.

La convocatoria, denominada AlmaSADI , fue formalizada a través de la Resolución SE 50/2026 y apunta a instalar sistemas de almacenamiento stand-alone (BESS, por sus siglas en inglés) en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión.

La iniciativa contempla contratos de hasta 15 años y una inversión estimada cercana a u$s700 millones , en un esquema donde la empresa administradora del mercado eléctrico, CAMMESA, actuará como compradora de la potencia disponible.

El proceso licitatorio tendrá un cronograma relativamente corto. La presentación de ofertas técnicas y administrativas está prevista para el 8 de mayo , mientras que su evaluación se extenderá hasta el 21 de mayo .

La calificación de las propuestas se publicará el 28 de mayo , mientras que la apertura de ofertas económicas se realizará el 5 de junio .

La adjudicación está prevista para el 19 de junio, con la firma de contratos a partir del 25 de junio de 2026.

De esta forma, todo el proceso se concentrará en menos de cuatro meses desde la publicación del pliego hasta la formalización de los contratos.

Cuándo comenzarán a operar los proyectos

El cronograma establece que el 1 de enero de 2027 será la fecha objetivo para iniciar el cómputo contractual.

En tanto, el 31 de diciembre de 2029 se fijó como plazo máximo para la habilitación comercial de los proyectos adjudicados.

Los proyectos deberán tener entre 10 MW y 150 MW de potencia, dependiendo de los nodos de conexión definidos en la licitación.

Además, se establece que las baterías deberán garantizar la provisión de potencia durante al menos cuatro horas consecutivas.

Cómo se distribuirán los 700 MW

La licitación apunta a reforzar regiones donde el sistema eléctrico presenta mayor fragilidad. El Litoral y el Noreste argentino concentrarán el mayor volumen de potencia adjudicada.

La distribución prevista es la siguiente:

Buenos Aires (sin AMBA): 150 MW

Centro: 100 MW

La Pampa: 50 MW

Litoral: 220 MW

Noreste argentino (NEA): 250 MW

Noroeste argentino (NOA): 120 MW

En conjunto, el Litoral y el NEA concentrarán el 65% de la potencia total licitada, reflejando los problemas estructurales de infraestructura eléctrica en esas regiones.

El antecedente del programa AlmaGBA

El nuevo esquema toma como referencia el programa AlmaGBA, la primera licitación de almacenamiento eléctrico a gran escala realizada en el país.

En ese proceso se adjudicaron 713 MW en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una inversión estimada superior a u$s540 millones.

En total participaron 15 empresas, que presentaron 27 proyectos por 1.347 MW, superando en más de 40% la potencia inicialmente prevista.

Actualmente esos proyectos se encuentran en ejecución.

Cómo será la remuneración de los proyectos

El pliego establece un valor máximo de adjudicación de u$s12.500 por MW por mes para la potencia de almacenamiento disponible.

La remuneración mensual se calculará en función de varios factores:

Valor ofertado por el proyecto

Valor incentivo

Factor anual

Factor de estacionalidad

Potencia disponible

Relación entre horas de almacenamiento validadas y comprometidas

El factor anual tendrá un esquema decreciente:

1,30 en 2026

1,25 en 2027

1,10 en 2028

1,00 entre 2029 y 2036

0,50 entre 2037 y 2041

Además, el factor estacional será mayor en los meses de mayor demanda eléctrica:

1,20 para enero, febrero, marzo, junio, julio y diciembre

0,80 para abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre

Pagos por energía y esquema de garantías

El acuerdo de almacenamiento también contempla el pago por la energía suministrada a razón de u$s10 por MWh hasta 2037.

A partir de ese momento, la remuneración pasará a regirse por el mercado spot eléctrico.

En paralelo, los adjudicatarios deberán cumplir con un esquema de pagos al operador del sistema antes de la entrada en operación.

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la adjudicación, las empresas deberán abonar el equivalente en pesos a u$s4.000 por MW adjudicado.

Luego deberán realizar pagos trimestrales crecientes:

u$s4.000 por MW hasta fines de 2027

u$s6.000 por MW durante 2028

u$s8.000 por MW durante 2029

Un paso clave para la estabilidad del sistema eléctrico

El desarrollo de sistemas de almacenamiento se convirtió en una prioridad para muchos países, ya que permiten equilibrar la generación eléctrica y mejorar la estabilidad de la red, especialmente en momentos de alta demanda.

En el caso argentino, el programa AlmaSADI busca reforzar nodos críticos del sistema y reducir los riesgos de interrupciones en el suministro, en un contexto de crecimiento del consumo eléctrico y de mayor incorporación de energías renovables.