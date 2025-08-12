Cerró en China una gran mina de litio y se disparan los precios internacionales

El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.

La mina Lianxiawo de CATL, ubicada en Yichun, representa un 6% de la producción global de litio.

Las acciones de las empresas productoras de litio se dispararon en las últimas después de que el gigante chino de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) suspendió la operación de su mayor yacimiento.

Según informaron agencias internacionales, la abrupta interrupción de la producción del mayor fabricante de baterías de litio del mundo generó esperanzas en el mercado de una posible caída en el exceso de oferta, en momentos de demanda débil.

La explicación oficial es que China intensificó su control sobre el sector del litio . El Gobierno de Pekín mantiene bajo estricta vigilancia a las mineras que, según las autoridades, no cumplen plenamente con la normativa para explotar los recursos naturales del país. Y en este caso, decidió suspender a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

El domingo pasado, CATL comunicó que está “tramitando la solicitud de renovación de la licencia minera lo antes posible” conforme a la normativa vigente. Pero se estima que esta suspensión sería de mediano plazo.

La preocupación del mercado no radica solo en CATL, sino en el impacto sobre la cadena global de suministro. La empresa china es principal proveedor de baterias de litio de Tesla.

Para analistas de Citigroup , como una estrategia oficial para frenar la sobrecapacidad de producción y revalorizar este recurso clave, asegurando una explotación más regulada y sostenible.

Cómo reaccionaron los mercados

La decisión, que afecta a uno de los yacimientos de tierras raras más grandes del planeta, tuvo una reacción inmediata en los mercados. La posibilidad de que se limite la oferta ya impactó en los precios: el litio al contado subió más de 3% este lunes, hasta los 75.500 yuanes (unos 10.570 dólares) por tonelada, su máximo desde febrero.

En tanto, el contrato de futuros de carbonato de litio más negociado en la Bolsa de Guangzhou superó el límite diario del 8%. El contrato con vencimiento en noviembre cerró en 81.000 yuanes (unos 11.340 dólares) por tonelada, frente a los 75.000 yuanes (unos 10.500 dólares) del viernes anterior.

El índice de Bloomberg que sigue la cotización del mineral también trepó a niveles no vistos desde mayo.

Las acciones de mineras chinas con fuerte exposición al litio vivieron un rally pocas veces visto en años. Pero también se dispararon las acciones de productoras y empresas vinculadas en las bolsa de Nueva York y en la de Australia.

Tianqi Lithium (Hong Kong) ganó más de 19%.

(Hong Kong) ganó más de 19%. Ganfeng Lithium (Hong Kong) subió alrededor del 21%.

(Hong Kong) subió alrededor del 21%. Pilbara Minerals (PLS) (Australia) creció 14%.

(Australia) creció 14%. Liontown Resources (Australia)

(Australia) Mineral Resources (Australia) hasta 25%.

(Australia) hasta 25%. Albemarle Corp. (Nueva York) subió 15%.

(Nueva York) subió 15%. Piedmont Lithium Inc. (Nueva York) trepó casi un 18%.

(Nueva York) trepó casi un 18%. Lithium Americas Corp. (Nueva York) escaló un 13%.

escaló un 13%. El productor chileno SQM (Nueva York) aumentó hasta un 12%.

Cómo es la mina de litio de CATL

La mina Lianxiawo de CATL, ubicada en Yichun -ciudad de más de cinco millones de habitantes en el sureste de China-, representa aproximadamente el 6% de la producción global de litio, de acuerdo con Bank of America. Es consierada el "corazón del litio" en el país asiático. Sumada a otras ocho minas de la región, la cuota de producción supera el 11%.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited CATL Los futuros de carbonato de litio más activos en Guangzhou subieron el límite diario del 8% después de que CATL anunció la suspensión de la mina.

Aunque la compañía aseguró que sus operaciones no se verán afectadas en general, el cierre genera inquietud sobre un posible recorte más amplio de la capacidad de producción como parte de una política oficial para sostener precios. CATL admitió que su licencia minera para el proyecto Yichun en la provincia de Jiangxi expiró el 9 de agosto y que la renovación estaba en marcha.

El sitio puede producir más de 46.000 toneladas métricas equivalentes de carbonato de litio al año, aproximadamente el 3% del suministro mundial previsto para 2025, según datos del gobierno australiano.

Qué pasará en el mercado de litio

La preocupación del mercado no radica solo en CATL, sino en el impacto sobre la cadena global de suministro. Citi advierte que la suspensión debería ayudar a China a “revalorizar su recurso estratégico a largo plazo”, reforzando su poder de influencia sobre el mercado mundial.

Los analistas de Morgan Stanley dijeron que la interrupción podría erosionar el pequeño excedente de 60.000 toneladas que espera para 2025, lo que genera un "riesgo alcista para los precios del litio en el corto plazo" y potencialmente acerca el mercado al equilibrio si se producen otras interrupciones. A más largo plazo, esperan que vuelva a surgir un superávit sin una mayor disciplina de oferta.

El analista de Morningstar, Vincent Sun, dijo que la suspensión era "una indicación de que la industria está tomando medidas proactivas para contener nuevas caídas en los precios del litio observadas en lo que va del año".

Ahora que los precios del litio están por debajo del costo marginal de producción, la medida podría percibirse como un factor positivo para limitar el crecimiento de la oferta y reequilibrar el mercado, dijo Sun, pero agregó que "todavía es demasiado pronto para confirmar una tendencia de recuperación de precios para el resto del año".

Contemporary Amperex Technology Co. Limited CATL

En los últimos meses, el sector del litio ha enfrentado un exceso de oferta global y una menor demanda de vehículos eléctricos, agravada por el recorte de incentivos en Estados Unidos impulsado por el presidente Donald Trump. En China, la llamada “campaña antiinvolución” ha alimentado expectativas de medidas más duras contra sectores con sobrecapacidad.

El próximo hito será el 30 de septiembre, fecha límite para que las grandes mineras chinas presenten sus informes de reservas y recursos al Gobierno de Xi Jinping.

Las ocho minas bajo revisión concentran cerca del 75% del suministro total de litio y rubidio en la región de Jiangxi, y el cronograma de revisión posterior será clave para medir la magnitud de los posibles recortes de oferta y la volatilidad de los precios.