Brasil analiza usar ganancias extra por exportaciones de petróleo para bajar el precio interno de los combustibles + Seguir en









La administración de Lula de Silva estudia reducir impuestos gracias a la renta adicional que generó en su balanza comercial el aumento del petróleo. Brasil exportó crudo por u$s12.500 millones en el primer trimestre del año.

De esta manera, Brasil intenta aprovechar un escenario internacional adverso —marcado por la volatilidad energética— para fortalecer sus cuentas públicas y, al mismo tiempo, amortiguar el impacto de los combustibles en la economía doméstica.

Brasil busca capitalizar el impacto positivo del alza internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente, con una estrategia que apunta a trasladar parte de esa renta extraordinaria al mercado interno.

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El ministro de Planificación, Bruno Moretti, explicó que “el aumento extraordinario de la recaudación debido al incremento del valor del petróleo en el mercado internacional” habilita al gobierno a utilizar esos ingresos adicionales para reducir impuestos federales sobre combustibles como gasoil, nafta, biodiésel y etanol.

El contexto es clave: Brasil exportó petróleo por u$s12.500 millones en el primer trimestre del año, en coincidencia con el inicio de la guerra, lo que implica un crecimiento del 31% en comparación con el mismo período del año anterior. El salto fue aún más marcado en marzo, cuando los embarques se dispararon un 70% tras el estallido del conflicto.

Según el ministro de Hacienda, Dario Durigan, esta combinación de mayores volúmenes exportados y precios internacionales más altos genera un efecto directo sobre la recaudación fiscal. En ese marco, sostuvo que el incremento en los impuestos vinculados a las exportaciones permite compensar con una baja impositiva en el mercado interno, beneficiando especialmente a los sectores de menores ingresos.

Con ese objetivo, el gobierno brasileño de Lula da Silva anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que habilita la reducción de impuestos mientras se mantengan estas condiciones excepcionales: altos precios del crudo y fuerte dinamismo exportador.

La iniciativa cuenta con respaldo político, ya que fue apoyada por los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. De esta manera, Brasil intenta aprovechar un escenario internacional adverso —marcado por la volatilidad energética— para fortalecer sus cuentas públicas y, al mismo tiempo, amortiguar el impacto de los combustibles en la economía doméstica.