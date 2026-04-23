Pronostican una drástica caída de la demanda de petróleo por la crisis en Medio Oriente + Seguir en









Según S&P Global Energy, se espera que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se reduzca a 400.000 barriles diarios, frente a la previsión anterior a la guerra de 1,1 millones. Hay casi 180 refinerías afectadas por el conflicto bélico.

Alrededor de 178 refinerías, que representan aproximadamente el 40% de la capacidad de refino mundial, están afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz. Depositphotos

S&P Global Energy rebajó en 700.000 barriles diarios su previsión de la demanda mundial de petróleo para 2026, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán está alterando el suministro energético procedente de Medio Oriente y afectando a la demanda en el segundo trimestre, dijo el jueves el analista Ethan Ng.

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Se espera que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se reduzca a 400.000 barriles diarios, frente a la previsión anterior a la guerra de 1,1 millones de barriles diarios.

La demanda de petróleo caerá drásticamente en Medio Oriente y Asia en el segundo trimestre.

Alrededor de 178 refinerías, que representan aproximadamente el 40% de la capacidad de refino mundial, están afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Los precios físicos del Brent con fecha de entrega están limitados por una enorme reducción de las reservas estratégicas de petróleo por parte de países como Japón y Corea del Sur para gestionar la escasez de combustible.

El diésel y el combustible para aviones han sido los más afectados por la subida de precios.