EEUU incautó otro buque petrolero iraní y refuerza su control en el Índico: el video de la operación

Washington interceptó el buque Majestic X en plena tensión regional y refuerza su ofensiva contra el comercio energético iraní.

Fuerzas estadounidenses interceptaron el buque M/T Majestic X en el océano Índico durante un operativo marítimo.

Estados Unidos interceptó e incautó un buque que transportaba petróleo iraní en el Océano Índico , en medio de la creciente tensión por la frágil tregua en Medio Oriente, según informó el Ministerio de Defensa de la administración de Donald Trump.

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El operativo fue confirmado oficialmente por el Pentágono, que detalló que la acción se realizó dentro del área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico. Según el comunicado difundido en redes sociales, fuerzas estadounidenses abordaron el buque M/T Majestic X durante la noche , en una operación de control marítimo.

“Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán, en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos”, indicó el Ministerio de Defensa.

En las imágenes difundidas por el gobierno estadounidense se observa a militares sobre la cubierta del carguero, que fue detenido mientras navegaba en una zona clave para el comercio energético global.

Un buque sancionado y con antecedentes

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo citados por la agencia AP, el Majestic X se encontraba entre Sri Lanka e Indonesia, cerca del área donde días atrás había sido interceptado otro petrolero, el Tifani, también acusado de transportar crudo iraní con destino a China.

El barco, que actualmente navega con bandera de Guyana, había sido previamente sancionado en 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ese momento operaba bajo el nombre Phoenix y estaba vinculado a maniobras de contrabando de petróleo iraní.

Hasta el momento, la República Islámica no emitió una respuesta oficial tras la incautación.

Escalada en el estrecho de Ormuz

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión regional. Días atrás, Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz (una vía clave para el comercio mundial de energía) y capturó dos de ellos, en una nueva escalada del conflicto.

Además, Teherán había impuesto restricciones al tránsito marítimo en esa zona como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y endureció su postura frente al bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

En paralelo, el propio Donald Trump ratificó recientemente la incautación del petrolero Tifani y denunció que transportaba un “regalo” de China para Irán, reforzando así el discurso de presión sobre el comercio energético del país.

Estrecho de Ormuz El caso se suma a otros operativos recientes contra buques acusados de transportar crudo iraní. Getty Images

Más ataques y presión internacional

Desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, más de 30 embarcaciones fueron atacadas en el Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. En este escenario, la capacidad de Irán para condicionar el tránsito marítimo se mantiene como una de sus principales herramientas estratégicas.

Mientras tanto, las negociaciones diplomáticas siguen envueltas en incertidumbre. Irán exige el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos como condición para retomar el diálogo, mientras que Washington sostiene su política de presión.

Este jueves, según la agencia Mehr, el Parlamento iraní y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional evalúan un plan para asumir el control soberano del estrecho de Ormuz. El legislador Fadahossein Maleki señaló: “Aún no se ha determinado la autoridad que tomará la decisión final”.