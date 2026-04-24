EEUU extiende una exención clave para contener los costos energéticos en plena guerra con Irán

El presidente Donald Trump otorgó una prórroga de 90 días a una exención a la Ley Jones. Facilita el transporte marítimo de petróleo, combustibles y fertilizantes dentro del país.

En un intento por frenar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump otorgó una prórroga de 90 días a una exención que facilita el transporte marítimo de petróleo, combustibles y fertilizantes dentro del país.

La medida extiende la vigencia de la excepción hasta mediados de agosto, luego de que el esquema actual tuviera como fecha de vencimiento el 17 de mayo. Con esta decisión, se habilita a buques de bandera extranjera a operar entre puertos estadounidenses, una flexibilización clave en un contexto de tensión en los mercados energéticos globales.

Desde la administración estadounidense remarcaron que el objetivo es aportar previsibilidad en medio de la volatilidad. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la prórroga busca brindar “certeza y estabilidad” tanto a la economía local como al escenario internacional.

La decisión se inscribe en el marco de la Ley Jones, una normativa histórica que regula el transporte marítimo interno y exige que las mercancías entre puertos del país sean trasladadas en buques construidos, operados y tripulados por estadounidenses.

Esta legislación ha sido durante décadas un punto de tensión entre distintos sectores. Por un lado, cuenta con el respaldo de la industria naval, sindicatos marítimos y parte del Congreso, que la consideran una herramienta clave para sostener la capacidad logística y la seguridad nacional.

Por otro, enfrenta críticas de sectores productivos que advierten sobre su impacto en los costos. Empresas energéticas, refinerías y grupos agrícolas sostienen que estas restricciones encarecen el transporte y reducen la capacidad operativa, especialmente en momentos de disrupción como el actual.

Energía, logística y guerra: el trasfondo de la decisión

La extensión de la exención refleja el impacto concreto que la guerra con Irán está teniendo sobre la economía estadounidense. Las tensiones en Medio Oriente afectaron las cadenas de suministro globales y elevaron los costos energéticos, obligando al gobierno a tomar medidas para amortiguar el impacto interno.

En ese contexto, permitir el ingreso de buques extranjeros al circuito doméstico aparece como una solución de corto plazo para aumentar la oferta logística, reducir cuellos de botella y evitar mayores subas en los precios del combustible y otros insumos clave.

La medida también tiene implicancias más amplias, ya que el transporte de fertilizantes es fundamental para el sector agrícola, otro de los rubros sensibles a los costos energéticos.

Equilibrio entre costos y seguridad

La decisión de flexibilizar la normativa vuelve a poner en discusión el equilibrio entre eficiencia económica y seguridad nacional. Mientras algunos sectores celebran la medida por su impacto en los costos, otros advierten que este tipo de excepciones pueden debilitar la industria marítima local en el largo plazo.

En definitiva, la prórroga refleja la complejidad del escenario actual: un mercado energético tensionado por la geopolítica, donde las decisiones internas de cada país buscan amortiguar impactos que, en muchos casos, se originan fuera de sus fronteras.