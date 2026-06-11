Economía lanzó una web para consultar los RIGI: cómo acceder a la información

El Ministerio de Economía habilitó una nueva página web con información oficial y actualizada sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La herramienta permite conocer el estado de los proyectos aprobados y en evaluación, las inversiones comprometidas y el impacto esperado en empleo.

El Gobierno dio un nuevo paso en la estrategia de difusión y seguimiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al poner en funcionamiento una plataforma digital que concentra toda la información oficial vinculada al programa que busca atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos.

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La nueva herramienta, desarrollada por el Ministerio de Economía, permite consultar en un único espacio el estado de avance de los proyectos presentados bajo el régimen, con datos actualizados sobre montos de inversión, generación de empleo y localización geográfica.

Según informó la cartera económica, el objetivo es brindar mayor transparencia y facilitar el acceso a la información tanto para ciudadanos como para inversores, empresas y medios especializados.

La plataforma incorpora un mapa interactivo de la Argentina que permite identificar la ubicación de cada uno de los proyectos que ya fueron aprobados mediante resolución publicada en el Boletín Oficial.

Además de su localización, cada iniciativa cuenta con información específica sobre la empresa titular, una descripción del proyecto, el monto de inversión comprometido y la cantidad de empleos directos e indirectos asociados.

En paralelo, para los proyectos que todavía se encuentran bajo evaluación, el sitio publica información agregada sobre la cantidad de iniciativas presentadas, las inversiones previstas y el impacto estimado en generación de trabajo.

Los números actuales del RIGI

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por Economía, hasta el momento existen:

16 proyectos aprobados:

u$s29.892 millones de inversión comprometida

54.495 empleos directos e indirectos

25 proyectos en evaluación

u$s111.037 millones de inversión

142.168 empleos directos e indirectos estimados

De esta manera, entre proyectos aprobados y aquellos que aún atraviesan el proceso de análisis, el RIGI acumula 41 iniciativas por más de u$s140.000 millones, con capacidad potencial para generar cerca de 197.000 empleos directos e indirectos.

RIGI aprobado

Energía y minería, entre los principales protagonistas

Gran parte de las inversiones registradas corresponden a sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico argentino, como petróleo y gas, minería, infraestructura y energías renovables.

El régimen se convirtió en uno de los principales instrumentos utilizados por empresas nacionales e internacionales para impulsar proyectos de gran escala, especialmente en Vaca Muerta, el sector minero y la infraestructura energética asociada a las exportaciones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la disponibilidad pública de estos datos busca fortalecer uno de los atributos centrales del esquema: la previsibilidad para los inversores.

"La información sobre el avance del RIGI queda disponible en un mismo lugar y al alcance de cualquier interesado, en línea con las reglas claras y estables que rigen el régimen", indicaron desde la cartera económica.

Con la puesta en marcha de esta plataforma, el Gobierno busca ofrecer una radiografía actualizada del avance de las grandes inversiones en el país y mostrar el impacto que el régimen ya comienza a tener en materia de empleo, infraestructura y desarrollo productivo.